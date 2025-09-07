ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಅತ್ತ ಯದುವೀರ ದತ್ತ ಒಡೆಯರ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೇಳಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆ ವಿವಾದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಏನಿದೆ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ?
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ 22ರಿಂದ 11 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿರುವ ದಸರಾ (Dasara) ಉತ್ಸವದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬುಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತೆ ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ (Banu Mushtaq ) ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಇದಾಗಲೇ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದರ ಪರ-ವಿರೋಧ ಅಲೆಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿಯೂ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಇದಾಗಲೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾರಾಜ ಕುಟುಂಬದ ಯದುವೀರ ದತ್ತ ಒಡೆಯರ್, ರಾಣಿ ಪ್ರಮೋದಾ ದೇವಿ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಈ ಹಿಂದೆ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅವರು ಕೆಲವು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವ ಮೊದಲು ಅವರು ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಗೌರವವನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವುದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ' ಎಂದು ಯದುವೀರ ದತ್ತ ಒಡೆಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಇವುಗಳ ನಡುವೆಯೇ, ಇದೀಗ ಈ ವಿವಾದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿ (PIL) ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಸರಾ ಉತ್ಸವವು ಮಹಿಷಾಸುರನ ಮೇಲೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವತೆಯ ವಿಜಯವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನವರಾತ್ರಿ ಆಚರಣೆಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೈಸೂರು ರಾಜಮನೆತನದ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಆಳವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಉತ್ಸವದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಕ್ತ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜಮನೆತನದವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ನಡೆ: ಆರೋಪ
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ನಿರ್ಧಾರವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಸರಾ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ರಾಜಮನೆತನದ ಪಾತ್ರವು ಕೇವಲ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರದೇಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ 25 ಮತ್ತು 26 ನೇ ವಿಧಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ದಸರಾ ಉತ್ಸವದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಅದರ ಆಚರಣೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಸುಸ್ಥಾಪಿತ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ರಾಜ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾಜ್ಯದಿಂದ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡ ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ವಿರೋಧಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ವಿಭಜಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪವಿತ್ರ, ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಹಿಂದೂ ಹಬ್ಬದ ಮುಖವಾಗಿ ಅವರ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನವು ಅನುಚಿತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿಯೂ ಆಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಭಂಗಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ಕೊರತೆ:
ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿದೆ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ಕೊರತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಭೂತವಾದ ನ್ಯಾಯ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಜಾತ್ಯತೀತ ಗೌರವದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾವನೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನೈತಿಕತೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
