26/11 ಮುಂಬೈ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಅಜ್ಮಲ್ ಕಸಬ್ನನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ನಾಗಪ್ಪ ಆರ್. ಮಹಾಲೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಫೋಟೋ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ವಸಂತ ಪ್ರಭು! ಈ ಇಬ್ಬರ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಹಸದ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
2008ರ ನವೆಂಬರ್ 26ರ ಮುಂಬೈ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತ್ತು. ಆ ಕರಾಳ ರಾತ್ರಿ ಉಗ್ರರ ಅಟ್ಟಹಾಸವನ್ನು ಮಟ್ಟಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಂಚನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಬಯಲಿಗೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕನ್ನಡಿಗರು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಒಬ್ಬರು ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನಾಗಪ್ಪ ಆರ್. ಮಹಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮೂಲದವರು), ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ಫೋಟೋ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ವಸಂತ ಪ್ರಭು (ಕರಾವಳಿ ಮೂಲದವರು). ಒಬ್ಬರು ಉಗ್ರ ಕಸಬ್ನನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ರೂಪಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಗುಂಡುಗಳ ಮಳೆಯ ನಡುವೆ ತಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ಒಳನುಗ್ಗಿ ದಾಳಿಯ ಭೀಕರ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದರು.
ಕಸಬ್ನನ್ನು ಖೆಡ್ಡಾಕ್ಕೆ ಕೆಡವಿದ ಅಧಿಕಾರಿ!
ಮಹಾ ಮೂಲದ ನಾಗಪ್ಪ ಆರ್. ಮಹಾಲೆ ಅವರು 2008ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ಡಿ.ಬಿ. ಮಾರ್ಗ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಹಿರಿಯ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಉಗ್ರರು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ, ಮಹಾಲೆ ಅವರು ಗಿರ್ಗಾಂವ್ ಚೌಪಾಟಿ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ತಡೆಗಳನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿ ಭದ್ರಕೋಟೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಮಹಾಲೆ ಅವರ ಈ ಚಾಣಾಕ್ಷ ನಾಕಾಬಂದಿಯಿಂದಾಗಿ ಉಗ್ರರ ಕಾರು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ತುಕಾರಾಂ ಓಂಬ್ಳೆ ಮತ್ತು ತಂಡಕ್ಕೆ ಉಗ್ರ ಅಜ್ಮಲ್ ಕಸಬ್ನನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
'ಕಿತ್ನೆ ಆದ್ಮಿ ಥೇ?' ಮೊದಲ ವಿಚಾರಣೆ!
ಗುಂಡೇಟು ತಿಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಕಸಬ್ನನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇ ಮಹಾಲೆ. ಕಿತ್ನೆ ಆದ್ಮಿ ಥೇ? ಎಂಬ ಮಹಾಲೆ ಅವರ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕಸಬ್ 10 ಜನ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದ. ಕರಾಚಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಕಸಬ್ ಬಾಯ್ಬಿಡುವ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮುಖವಾಡ ಕಳಚಿದ್ದು ಇದೇ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ.
ಗುಂಡುಗಳ ಮಳೆಯ ನಡುವೆ ತಾಜ್ ಒಳನುಗ್ಗಿದ ಸಾಹಸಿ ವಸಂತ ಪ್ರಭು!
ಮಹಾ ಮೂಲದ ವಸಂತ ಪ್ರಭು ಅವರು 'ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್' ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಫೋಟೋ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ನವೆಂಬರ್ 26ರ ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ವಸಂತ ಪ್ರಭು, ದಾಳಿಯ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದರು. ಜನರೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಭಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಓಡಿಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವಸಂತ ಪ್ರಭು ಪೊಲೀಸರ ಮೊದಲ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದರು. ಹೋಟೆಲ್ನ ಈಜುಕೊಳದ ಬಳಿ ಉಗ್ರರ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ವಿದೇಶಿಯರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ವಸಂತ ಪ್ರಭು ಸೆರೆಹಿಡಿದರು. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬಳಸಿದರೆ ಉಗ್ರರ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಾಣದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಅವರು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿದ ಫೋಟೋಗಳು ದಾಳಿಯ ಭೀಕರತೆಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದವು.
ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆ!
ಮನೆಯವರಿಗೆ ಆತಂಕವಾಗಬಾರದೆಂದು ಪತ್ನಿಗೆ "ನಾನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವಾಗ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವಿನಂತಿಗೆ ಮಣಿದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯದೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದರು. 26/11 ದಾಳಿಗೆ 18 ವರ್ಷಗಳು ಸಂದಿರುವ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದ ಅನಾವರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟ ಈ ಇಬ್ಬರ ಸಾಹಸ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ.