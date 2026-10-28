ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದಾಗ ಸಿಗುವ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ, ಆ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬದುಕಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಬಳಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕರಾವಳಿಯ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಫ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜಾ ಕುಟುಂಬ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದಾಗ ಸಿಗುವ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ, ಆ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬದುಕಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಬಳಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕರಾವಳಿಯ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಫ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜಾ ಕುಟುಂಬ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಪಡೆದ ಒಂದು ಸವರನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯ ವೀರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಫ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜಾ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಗೆದ್ದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ವೀರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಫ್ಲೇವಿ
ಮಂಗಳೂರು ಭಾಗದ ಪಡುವು ಕಣ್ಕಾಡ್ಕ ತಂಡದ ಫ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರ ಎಮ್ಮೆ ಜೋಡಿ, ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ 'ಹಗ್ಗ ಕಿರಿಯ' ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಈ ಗೆಲುವಿಗೆ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ದೊರೆತ ಒಂದು ಸವರನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ತಂಡದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯ ವೀರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅರವತ್ತರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿರುವ ವೀರಪ್ಪ ಅವರು ಕಂಬಳದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಅವರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ಫ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರು ವೀರಪ್ಪ ಅವರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಜಾಕಿ' ಮತ್ತು 'ದೂಜಾ ಜೂನಿಯರ್' ಗೆದ್ದ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬದುಕಿಗೆ ನೆರವು
ಪಡುವು ಕಣ್ಕಾಡ್ಕ ತಂಡದ 'ಜಾಕಿ' ಮತ್ತು 'ದೂಜಾ ಜೂನಿಯರ್' ಹೆಸರಿನ ಎಮ್ಮೆ ಜೋಡಿ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಹಗ್ಗ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬಹುಮಾನ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಈ ಗೆಲುವಿನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯನ ನೆರವಿಗೆ ಬಳಸಿರುವುದು ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಫ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರ ಪುತ್ರ ಡಾಲ್ಫಿ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವುದು ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕಂಬಳದ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಘನತೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಯಲ್ಲ; ಹಿಂದೆಯೂ ನೆರವಿನ ಹಸ್ತ ಚಾಚಿದ್ದ ಕುಟುಂಬ
ಫ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜಾ ಕುಟುಂಬ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧನೆಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. 2024-25ರ ಕಂಬಳ ಋತುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ದೊರೆತ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ಹಲಗೆ ವಿಭಾಗದ ಓಟಗಾರ ಸವ್ಯ ಗಂಗಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿತ್ತು.
ಕಂಬಳದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಕುಟುಂಬದ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಮನಗಂಡು ಕುಟುಂಬವೇ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು ಎಂದು ಡಾಲ್ಫಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕರಾವಳಿಯ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು
ಪಡುವು ಕಣ್ಕಾಡ್ಕ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರ ಎಮ್ಮೆ ಜೋಡಿಗಳು ಕರಾವಳಿಯ ವಿವಿಧ ಕಂಬಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕುಟುಂಬದ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಈವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 130 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಕುಟುಂಬ, ಗೆಲುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಗೆಲುವು, ಪದಕ ಮತ್ತು ಬಹುಮಾನಗಳಿಗಿಂತ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವುದು ದೊಡ್ಡದು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಫ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜಾ ಕುಟುಂಬ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸಾರಿದೆ. ಕಂಬಳದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆ ಜೋಡಿಗಳು ಗೆದ್ದ ಚಿನ್ನ, ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವೀರಪ್ಪ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ನೆರವಿನ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಮಾನವೀಯ ಗೆಲುವು.