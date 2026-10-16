ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಕರಾವಳಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳವೂ ಮೆರುಗು ನೀಡಲಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18ರಿಂದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ದಸರಾ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುತ್ತೂರಿನಿಂದ 150 ಜೋಡಿ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಹೊರಡಲಿವೆ.
ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಕರಾವಳಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳವೂ ಮೆರುಗು ನೀಡಲಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18ರಿಂದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ದಸರಾ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುತ್ತೂರಿನಿಂದ 150 ಜೋಡಿ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಹೊರಡಲಿವೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ರಂದು ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೆಳಪು ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
172 ಜೋಡಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿ, ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು 150 ಜೋಡಿ
ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಒಟ್ಟು 172 ಜೋಡಿ ಎಮ್ಮೆಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ 150 ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪುತ್ತೂರಿನ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಿಂದ ಎಮ್ಮೆಗಳು ವಿವಿಧ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಲಿವೆ. ಎಮ್ಮೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಕುಶಾಲನಗರ ತಲುಪಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30ಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿನತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರಿಸಲಿದ್ದು, ಸಂಜೆ 6.30ರ ವೇಳೆಗೆ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಆರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಎಮ್ಮೆ ಜೋಡಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೀಗಿದೆ:
- ಹಗ್ಗ ಹಿರಿಯ: 15 ಜೋಡಿ
- ಹಗ್ಗ ಕಿರಿಯ: 20 ಜೋಡಿ
- ನೇಗಿಲು ಹಿರಿಯ: 36 ಜೋಡಿ
- ನೇಗಿಲು ಕಿರಿಯ: 55 ಜೋಡಿ
- ಅಡ್ಡ ಹಲಗೆ ಹಿರಿಯ: 13 ಜೋಡಿ
- ಕಣೆ ಹಲಗೆ ಹಿರಿಯ: 11 ಜೋಡಿ
ಈ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆ ಜೋಡಿಗಳು ತಮ್ಮ ಓಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿವೆ.
ಎಮ್ಮೆ ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವಧನ?
ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಎಮ್ಮೆ ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವಧನ ನೀಡಲಿದೆ. ಹಿರಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಜೋಡಿಗೆ ₹65,000 ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಜೋಡಿಗೆ ₹50,000 ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16ರಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆಗೆ ವಿರೋಧವೂ ಇದೆ
ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ವಿರೋಧದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ, ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹಾಗೂ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ. ಕೆಲವು ಬರಹಗಾರರು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಸ್ಥಳ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿತವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ಅವರ ವಾದವಾಗಿದೆ.