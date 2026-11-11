ಬಾರ್ ಎಂದರೆ ಹಲವರಿಗೆ ಮದ್ಯ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮದ ತಾಣ. ಆದರೆ ಇದೇ ಬಾರ್ನ ಒಳಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನೂರಾರು ಕಥೆಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಮೈಸೂರಿನ ರಘು ಬಾರ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಅವರು, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಬದುಕಿನ ಹಲವು ಮುಖಗಳನ್ನು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾರ್ ಎಂದರೆ ಹಲವರಿಗೆ ಮದ್ಯ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮದ ತಾಣ. ಆದರೆ ಇದೇ ಬಾರ್ನ ಒಳಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನೂರಾರು ಕಥೆಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರ ನಗು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರ ಕಣ್ಣೀರು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ನೋವು, ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಂಕಟ, ಬದುಕಿನ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಬಾರ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನೋವು, ಕನಸು ಮತ್ತು ಹೋರಾಟಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಮೈಸೂರಿನ ರಘು ಅವರು ಕಳೆದ 23 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾರ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಅವರು, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಬದುಕಿನ ಹಲವು ಮುಖಗಳನ್ನು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತ ರಘು
ರಘು ಅವರ ಬಾಲ್ಯ ಸುಖಮಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ನಂತರ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ಸಂಬಂಧಿಕರ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿದ ಅವರು, ಮೈಸೂರಿನ ಬೆಲವಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಸ್ವಂತ ಶ್ರಮದಿಂದ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು.
ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರು. ತಾಯಿಯ ಈ ಹೋರಾಟದ ನಡುವೆ ರಘು ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಆರಂಭವಾದ ದುಡಿಮೆ ಮುಂದೆ ಅವರನ್ನು ಬಾರ್ ಕೆಲಸದತ್ತ ಕರೆತಂದಿತು.
ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದು ಮದ್ಯವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರ ನೋವು!
ಸುಮಾರು 23 ವರ್ಷಗಳ ಕೆಲಸದ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ರಘು ಹಲವು ರೀತಿಯ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾರ್ಗೆ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹಿಂದೆಯೂ ಒಂದೊಂದು ಕಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ನೋವನ್ನು ಮರೆಯಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ಬಾರ್ನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಹಲವು ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಲವರು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ರಘು, ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರನ್ನೂ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟನಾಗಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ರಘು ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ರಘು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಕನಸು ಜೀವಂತವಾಗಿತ್ತು. ನಟನಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಜೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಪೇಂದ್ರ ಅಭಿನಯದ 'ಬುದ್ಧಿವಂತ' ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವೇ ಬೇಕೆಂಬ ಹಠ ಅವರಿಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕರೂ ಸಾಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಭಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ರಘು, ನಟನೆಯ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ 30 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ರಘು!
ರಘು ಅವರ ಬದುಕಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದ ಅಧ್ಯಾಯವೆಂದರೆ ಜೂಜಾಟದಿಂದ ಎದುರಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ. ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಂತೆ, ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಜೀವನವೇ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ಬೀದಿಗೆ ಬರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿತ್ತು.
ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರನ್ನೂ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು
ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಕೇವಲ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿ, ಗ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜನರ ಸಂತೋಷ, ದುಃಖ, ಕೋಪ, ಸಂಕಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗ್ರಾಹಕರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಕಥೆಗಳಿಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕಷ್ಟ, ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕನಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ರಘು ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವೂ ಕೀಳಲ್ಲ; ದುಡಿಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೌರವ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವಿದೆ.
ಬಾರ್ನ ಬೆಳಕಿನ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿರುವ ಕತ್ತಲೆ!
ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಾಣುವುದು ಗ್ಲಾಸ್ಗಳು, ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಹೋರಾಟಗಳಿರುತ್ತವೆ. ರಘು ಅವರ ಕಥೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನೋವು, ತಾಯಿಯ ಪರಿಶ್ರಮ, ನಟನಾಗಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು, ಜೂಜಾಟದಿಂದ ಆದ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ, ಮತ್ತೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ನಡೆಸಿದ ಹೋರಾಟ—ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವರ ಜೀವನದ ಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ. ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಕೇವಲ ಅವರ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅಳೆಯದೆ, ಅವರ ಹಿಂದಿರುವ ಬದುಕನ್ನೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಕಥೆ ಇರುತ್ತದೆ; ಆ ಕಥೆಯ ನೋವು ಹೊರಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ರಘು ಅವರ ಅನುಭವ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.