ಮೈಸೂರಿನ ಕಡಕೋಳ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಿಂದ ಒಡಿಶಾಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸರಕು ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ 2,200 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ 'ಡ್ಯೂನೈಟ್' ಖನಿಜವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ 1,750 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಾಗಣೆಯು ಮೈಸೂರಿನ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಸಾರಿಗೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಮೈಸೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಡಕೋಳ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯವು ದೇಶೀಯ ರೈಲು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ (ಸರಕು ಸಾಗಣೆ) ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಖನಿಜ ರವಾನೆಯ ಮೊದಲ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಚಾಲನೆಯನ್ನು (Trial Run) ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೈಸೂರು ವಲಯವು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ತಾಂಡವಪುರ ಸಮೀಪದ ಕಡಕೋಳದಲ್ಲಿರುವ ಕಂಟೇನರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (CONCOR) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಟಿ-ಮೋಡಲ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ (MMLP) / ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಟೇನರ್ ಡಿಪೋ (ICD), ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮೈಸೂರು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒಡಿಶಾದ ಪ್ರಮುಖ ಉಕ್ಕಿನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಹೊರಹೋಗುವ ಕಂಟೇನರ್ ರೇಕ್ಗೆ (Cargo Train) ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ.
1,750 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣ
ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸರಕು ರೈಲು ಒಟ್ಟು 80 ಟಿಇಯುಗಳನ್ನು (TEUs - ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಡಿ ಸಮಾನ ಘಟಕಗಳ ಕಂಟೇನರ್) ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿದೆ. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಖನಿಜವಾದ ಸುಮಾರು 2,200 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಅರೆ-ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ 'ಡ್ಯೂನೈಟ್' (Dunite) ಅನ್ನು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಂದಾಲ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (Jindal Stainless Limited) ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸುಮಾರು 1,750 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೀರ್ಘ ಅಂತರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸುವ ಈ ಸಾಗಣೆಯು, ಕಡಕೋಳ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಅತಿ ಉದ್ದದ ದೇಶೀಯ ಪೂರೈಕೆ ಮಾರ್ಗ (Supply Route) ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಈ ಘಟಕವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನೈಗೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು (ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಗಳು) ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸರಕುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಡಿಮೆ ದೂರದ ರವಾನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು.
ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು
ಈ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕಾನ್ಕಾರ್ (CONCOR) ಎಂಎಂಎಲ್ಪಿ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ (General Manager) ಎಂ.ಪಿ. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೇರ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಂಜನಗೂಡಿನ ಗಣಿಗಳಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ಕಲ್ಲಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂನೈಟ್ ಖನಿಜವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವುದು, ನಂತರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಧುನಿಕ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪುಡಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ದೂರದ ರೈಲು ಸಾಗಣೆಗಾಗಿ ಕಂಟೇನರ್ಗಳಿಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.
ಈ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, "ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಆಂದೋಲನವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಚಾಲನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಯಶಸ್ಸು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಹೆದ್ದಾರಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ಬಹುಮಾದರಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು (Multi-modal Connectivity) ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲಿದೆ" ಎಂದು ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಮೈಸೂರಿನ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಕಂಟೇನರೀಕೃತ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳ (Containerised Rail Services) ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಗಾದರೂ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದಾಯಕ ಪರಿಹಾರ
ರೈಲು ಆಧಾರಿತ ಈ ಬೃಹತ್ ಸಾಗಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಲಾರಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಮೇಲಿನ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುಸ್ಥಿರ (Sustainable) ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾದ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ.
100 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆ:
ಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಭಾರಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಟೇನರ್ ಡಿಪೋವನ್ನು (ICD) ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 12, 2024 ರಂದು ವರ್ಚುವಲ್ (Virtual) ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಾರ್ಹ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಿಂದ ರಫ್ತಾಗುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರಕುಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕವೇ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚೆನ್ನೈ ಬಂದರಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಯದ ವ್ಯಯಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಕಡಕೋಳದ ಈ ಐಸಿಡಿ ಕೇಂದ್ರವು ಸುರಕ್ಷಿತ, ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾದ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸರಕುಗಳು, ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಫಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಂಟೇನರ್ ಯಾರ್ಡ್ಗಳ ನಂತರ ಕಡಕೋಳ ಸೌಲಭ್ಯವು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಕಾನ್ಕಾರ್ (CONCOR) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂರನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಂಟೇನರ್ ಯಾರ್ಡ್ ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.