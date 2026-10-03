ಮೈಸೂರು ದಸರಾ 2026ಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯನ್ನು ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಸಿಂಗಾರಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳು ಹಾಗೂ ಕಂಬಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯವೂ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ.
ಮೈಸೂರು (ಅ.03): ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ನಗರವು ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ದಸರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಸಹ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾದ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಬೆಳಕು, ಬಣ್ಣದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಸಹ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯ ದೀಪಾಲಂಕಾರವು ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ, ಅರಮನೆ ಆವರಣದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಬಲ್ಬ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬರ್ನ್ ಆಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಅರಮನೆಯು ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಜಗಮಗಿಸುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಆಗಬಾರದೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ನ್ ಆಗಿರುವ ಬಲ್ಬ್ ಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳ ದುರಸ್ತಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳ ದುರಸ್ತಿ, ಪಾರಂಪರಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಪೇಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅರಮನೆ ಒಳಾವರಣದಲ್ಲಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯ, ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅರಮನೆಯ ಒಳಾವರಣದ ಗೋಡೆಗಳು, ಪಾರ್ಕ್ ಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗ್ರಿಲ್ ಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಲಿಯುವ ಕಾರ್ಯವು ನಡೆದಿದೆ.
ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಈಗಲೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅರಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ದಸರಾ ಕುರಿತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ ಮುಂಭಾಗದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅರಮನೆ ಆವರಣವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅರಮನೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿರುವುದು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪೆಂಡಾಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಹ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆನೆಗಳ ಜಳಕ
ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯ ಆನೆ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿರುವ 12 ಆನೆಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ತಾಲೀಮಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆನೆಗಳ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿಗರು, ಸ್ಥಳೀಯರು ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ, ಮೊಬೈಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲೀಮು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಅದರ ಮಾವುತರು ಮತ್ತು ಕಾವಾಡಿಗಳು ಜಳಕ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಬಿಡಾರದಲ್ಲಿರುವ ಶೆಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳು ಸೊಪ್ಪು, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ.