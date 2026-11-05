ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಸೇನಾ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಖಾಕಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೂ ಮಂಗಳೂರಿಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಂಟಿದೆ. 1851ರಲ್ಲಿ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ನ ಜರ್ಮನ್ ನೇಕಾರ ಜೋಹಾನ್ಸ್ ಹಾಲರ್ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಖಾಕಿ ಬಣ್ಣದ ಡೈ ತಯಾರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರದಿಂದ ಖಾಕಿ ಬಣ್ಣದ ಬಳಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೇನೆಯ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು.
ಖಾಕಿ ಬಣ್ಣದ ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಮಂಗಳೂರಿಗೂ ಇದೆ ನಂಟು! 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬಣ್ಣ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ನೇಕಾರ
ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಹಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಖಾಕಿ ಬಣ್ಣದ ಹಿಂದೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಥೆಯಿದೆ. ಇಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಬಣ್ಣದ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನ್ ನೇಕಾರನೊಬ್ಬನ ಕೊಡುಗೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.
1851ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಯೋಗ
19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ನೇಯ್ಗೆ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. 1844ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 1851ರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯ ನುರಿತ ನೇಕಾರ ಜೋಹಾನ್ಸ್ ಹಾಲರ್ ಅವರನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು.
ಬಾಲ್ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ನೇಯ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿನ ನೇಯ್ಗೆ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನೂ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಾಕಿ ಬಣ್ಣದ ಡೈ ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.
ಗೋಡಂಬಿ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ತಯಾರಾದ ಖಾಕಿ ಬಣ್ಣ!
ಖಾಕಿ ಬಣ್ಣದ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು. ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಗೋಡಂಬಿ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ತೆಗೆದ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕಾಚು ಮರದ ಹೃದಯಭಾಗದ ಸಾರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಮಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೋಲುವ ಈ ಬಣ್ಣ ಬೇಟೆಗೆ ಹೋಗುವವರು ಧರಿಸುವ ಉಡುಪುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳದ ಕಾರಣ ಬೇಟೆ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಉಡುಪುಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿತ್ತು.
ಪೊಲೀಸರ ಸಮವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೇನೆಯವರೆಗೆ!
ಹಾಲರ್ ತಯಾರಿಸಿದ ಖಾಕಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಬಳಿಕ ಕೆನರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಬಣ್ಣ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂತು.
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೇನೆಯ ಕಮಾಂಡರ್ ಲಾರ್ಡ್ ರಾಬರ್ಟ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ನೇಯ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಾಕಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನಿಕರ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಖಾಕಿ ಬಳಕೆಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದರು. ಹೀಗೆ ಈ ಬಣ್ಣದ ಬಳಕೆ ಕ್ರಮೇಣ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು.
ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಇತಿಹಾಸ
ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ನ ಈ ನೇಯ್ಗೆ ಉದ್ಯಮವು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ನೆರವಾಯಿತು. ಖಾಕಿ ಬಣ್ಣದ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿವರಗಳಿದ್ದರೂ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ಈ ಬಣ್ಣದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಖಾಕಿ ಬಣ್ಣದ ಹಿಂದೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೊಡುಗೆಯೂ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ.