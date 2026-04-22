ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ದರ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದು, ಕಾರವಾರದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೀನುಗಾರರ ಬದುಕನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗಿಂತಲೂ ದುಬಾರಿಯಾದ ಇಂಧನ ದರದಿಂದಾಗಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿರುವ ಅವರು, ಸರ್ಕಾರದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೋ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಾರವಾರದ ಮೀನುಗಾರರ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭೀಕರ ಯುದ್ಧವು ಈಗ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೀನುಗಾರರ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ದರವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗಿಂತಲೂ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮೀನುಗಾರರು ಅಕ್ಷರಶಃ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗಿಂತ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆಯೇ ತುಟ್ಟಿ!
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೀನುಗಾರರು ತಮ್ಮ ದೋಣಿಗಳ ಇಂಜಿನ್ ಓಡಿಸಲು ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಸುಮಾರು 64 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ದರವು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತದಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಸದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆಯ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 152 ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ವಾಡಿಕೆಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವುದು ಮೀನುಗಾರರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ.
ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇದ್ದರೂ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ:
ಮೀನುಗಾರರ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಅರಿತ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 35 ರೂಪಾಯಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ (ರಿಯಾಯಿತಿ) ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕಳೆದು ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಸದ್ಯ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ 117 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಹಿಂದೆ 60-70 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಇಂಧನಕ್ಕೆ ಈಗ 117 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡುವುದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರಲು ಲೀಟರ್ಗಟ್ಟಲೆ ಇಂಧನ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹಿಡಿದ ಮೀನುಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವು ಇಂಧನದ ಖರ್ಚಿಗೂ ಸಾಲುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆ:
ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ದರ ಏರಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಾರವಾರದ ಬಹುತೇಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೀನುಗಾರರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೋಣಿಗಳನ್ನು ದಡಕ್ಕೆ ಎಳೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ನೂರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿವೆ. "ನಾವು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ದೋಣಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ದರ ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದೇ ಲೇಸು ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಮೀನುಗಾರ ಮುಖಂಡ ಚೇತನ್ ಹರಿಕಂತ್ರ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವಿಗೆ ಮೀನುಗಾರರ ಮೊರೆ:
ಇಂಧನ ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿರುವ ಮೀನುಗಾರರು ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಪ್ರಬಲ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯದ 35 ರೂಪಾಯಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 50 ರಿಂದ 60 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮೀನುಗಾರರು.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಭರವಸೆ:
ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರವಿಂದ ಅವರು, 'ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ತೈಲ ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಮೀನುಗಾರರ ಮನವಿಯನ್ನು ನಾವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಮೇಲಿನ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮುದ್ರವನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬದುಕುವ ಈ ಕಾಯಕಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇಂಧನ ದರದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮರಣಶಾಸನವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ಸೇರುವ ದಿನಗಳು ದೂರವಿಲ್ಲ.