ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನಮೋಡ್ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ ಬಳಿ ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಅಕ್ರಮ ಗೋವಾ ಮದ್ಯವನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ನೋಂದಣಿಯ ಲಾರಿಯ ರಹಸ್ಯ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ 1.20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 267 ಲೀ. ಮದ್ಯವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಓರ್ವನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತರಕನ್ನಡ (ನ.06): ಗೋವಾದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮದ್ಯ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರಿ ಜಾಲವೊಂದನ್ನು ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೊಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅನಮೋಡ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಠಾಣೆ (Anamod Checkpost) ಬಳಿ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೀರಲಾಗಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಗೋವಾ ಮದ್ಯವನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ₹1.20 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 267 ಲೀಟರ್ ಗೋವಾ ಮದ್ಯವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ದ ತಮಿಳುನಾಡು ನೋಂದಾಯಿತ ಲಾರಿಯನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ಓರ್ವ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್!
ಆರೋಪಿಯು ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣೆರಚಿ ಗೋವಾದಿಂದ ಮದ್ಯವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಲಾರಿಯೊಳಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ರಹಸ್ಯ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ (Special Hidden Compartment) ಒಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಚಾಲಾಕಿತನದಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಬಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮದ್ಯ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆತಿದ್ದರಿಂದ ಅನಮೋಡ್ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ರಹಸ್ಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಂಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೀರಲಾಗಿದ್ದ 267 ಲೀಟರ್ ಅಕ್ರಮ ಗೋವಾ ಮದ್ಯ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಲಾರಿ ಜಪ್ತಿ, ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ
ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಬಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂಲದ ಲಾರಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಚಾಲಕ/ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮದ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಅಂದಾಜು ₹1.20 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಗಡಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ತಡೆಯಲು ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅಬಕಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.