ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಸರಘಟ್ಟದ ಬಳಿಯ ನೃತ್ಯಗ್ರಾಮ ಪ್ರಕೃತಿ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯದ ಅಪೂರ್ವ ಸಂಗಮ. ಪ್ರೋತಿಮಾ ಗೌರಿ ಬೇಡಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಮರಗಳ ನೆಡುವಿಕೆಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನೃತ್ಯದ ಲಯ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ಕಲ್ಪನೆ ಅಡಗಿದೆ.
ಮರಗಳಿಗೂ ನೃತ್ಯದ ಲಯ ಕಲಿಸಿದ ನೃತ್ಯಗ್ರಾಮ: ಪ್ರಕೃತಿ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ಅಪೂರ್ವ ಸಂಗಮ
ನೃತ್ಯಕ್ಕೆಂದೇ ರೂಪುಗೊಂಡ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗ್ರಾಮ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ, ಹೆಸರಘಟ್ಟದ ಬಳಿ ಇರುವ ನೃತ್ಯಗ್ರಾಮ (Nrityagram) ಭಾರತದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯವೆಂದರೆ ಕೇವಲ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಕಲೆಯಲ್ಲ; ಇಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಮರಗಳು, ದಾರಿಗಳು, ನೆಲ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವೂ ನೃತ್ಯದ ಅನುಭವದ ಭಾಗವಾಗಿವೆ.
1990ರಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಒಡಿಸ್ಸಿ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿ ಪ್ರೋತಿಮಾ ಗೌರಿ ಬೇಡಿ ಈ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ನೃತ್ಯ ಕಲಿಯುವವರು ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ ಕಲೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ವಸತಿ ಗುರುಕುಲವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಅವರ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಸರಘಟ್ಟದ ಹತ್ತು ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಮರುದಿನವೇ ಸಸಿಗಳನ್ನು ತಂದು ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮದ ಗಡಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲೂ ನೃತ್ಯದ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು
ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಗೆರಾರ್ಡ್ ಡಾ ಕುನ್ಹಾ ಅವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನೃತ್ಯಗ್ರಾಮದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ದೊರೆಯುವ ಕಲ್ಲು, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೂ ಅದರದೇ ಆದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಒಡಿಸ್ಸಿ ಗುರುಕುಲದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ವಕ್ರಾಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊಹಿನಿಯಾಟ್ಟಂ ಗುರುಕುಲವು ಕೇರಳದ ದೇವಾಲಯಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದರೆ, ಕಥಕ್ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಮೊಘಲ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಕಮಾನುಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವೂ ಆಯಾ ನೃತ್ಯಶೈಲಿಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಮರಗಳನ್ನೂ ನೃತ್ಯದ ಲಯದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟ ಪ್ರೋತಿಮಾ
ನೃತ್ಯಗ್ರಾಮದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಮರಗಳ ನೆಡುವಿಕೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ಕಲ್ಪನೆ. ಕಟ್ಟಡಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಪ್ರೋತಿಮಾ ತೆರೆದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತದೊಂದಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಒಂದೊಂದು ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಇಟ್ಟು, ಅಲ್ಲಿ ಮರವನ್ನು ನೆಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಮರಗಳ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದು ಲಯ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು.
ಇಲ್ಲಿನ ನಾಗಪುಷ್ಪ ಮರಗಳ ತೋಪು ಈ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲೂ ನೃತ್ಯದ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಲಯವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ನೃತ್ಯಗ್ರಾಮದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಲಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲಾವಿದರ ದೇಹಕ್ಕೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ವಿನ್ಯಾಸ
ನೃತ್ಯಗ್ರಾಮದ ಅಗ್ನಿ ದೇವಾಲಯವೂ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ. 1998ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಅಪರೂಪದ ತಂತ್ರ ಬಳಸಿ ಮಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ಸುಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಉಡುಪುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ದೇವಾಲಯದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಇರಿಸುವ ಕಲ್ಲಿನ ರಚನೆಯೂ ಇದೆ.
ನೃತ್ಯಗಾರರು ಪ್ರತಿದಿನ ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ನೆಲವನ್ನೂ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಬರ್ಮಾ ತೇಗದ ಮರದ ಹಲಗೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ನೃತ್ಯದ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವ ವಿಶೇಷ ನೆಲವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಲಾವಿದರ ದೇಹವೂ ದೇವಾಲಯದಷ್ಟೇ ಪವಿತ್ರ ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಲ್ಲಿನ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿದೆ.
ಮಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ಅರಳಿದ ಕಲೆಯ ಲೋಕ
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ‘ಕುಲ’ ಕಲಾವಿದರ ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರವು ಕಲ್ಲು, ಇಟ್ಟಿಗೆ, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮರದಂತಹ ಸ್ಥಳೀಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಸಂಗೀತದ ಸಂಯೋಜನೆಯಂತೆ ತೆರೆದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಖಾಸಗಿ ಜಾಗಗಳತ್ತ ಸಾಗುವ ವಿನ್ಯಾಸ ಇದಕ್ಕಿದೆ.
ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೃತ್ಯಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪರಿಸರವನ್ನೇ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಈ ಗ್ರಾಮದ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ. ಪ್ರಕೃತಿ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೆರೆತು ರೂಪಿಸಿರುವ ಈ ತಾಣ, ಕಲೆ ಬದುಕಿನ ಭಾಗವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸುಂದರ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.