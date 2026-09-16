ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲ ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ಅಭಾವದಿಂದಾಗಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಶೇ. 60ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.16): ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬರಗಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಈಗ ಜನರ ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ನೇರ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಸಾಲು ಸಾಲು ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣೆಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಪೂರೈಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೆಲೆಯು ಬರೋಬ್ಬರಿ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು (Fourfold) ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಾನನಗರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹75 ರಿಂದ ₹90 ರಷ್ಟಿದ್ದ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಚಿಲ್ಲರೆ ದರವು, ಕಳೆದ ವಾರಾಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ದಿಢೀರನೆ ₹340 ರಿಂದ ₹350 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. "ಈ ಬಾರಿಯ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆ ಆತಂಕಕಾರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಿಗಿದಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಕೈಗೆ ಸಿಗದಂತಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ (CBD) ಪ್ರದೇಶದ ಹಾಪ್ಕಾಮ್ಸ್ (Hopcoms) ಮಾರಾಟಗಾರರೊಬ್ಬರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಗಟ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಕಮಿಷನ್ ಸೇರಿ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮ ಗಾತ್ರದ ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿಗೆ ₹12 ರಿಂದ ₹15 ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಹಣ್ಣಿಗೆ ₹7 ರಿಂದ ₹8 ಬೆಲೆಯಿದೆ. ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ₹3 ರಿಂದ ₹4 ಲಾಭ ಸೇರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ಪಾದನೆ ಶೇ. 60 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಕುಸಿತ!
ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸೊಸೈಟಿ (Hopcoms) ಹಾಗೂ 'ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲಿಂಬೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ'ಯ (KSLDB) ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಬರುವ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ದರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ನಿಂಬೆ ಬೆಳೆಯುವ ಭಾಗಗಳಾದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒಣ ಹವಾಮಾನದಿಂದಾಗಿ ನಿಂಬೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಸುಮಾರು ಶೇ. 60 ರಷ್ಟು ಕಸಿದಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯವಾಗಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 3 ರಿಂದ 4 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ತೀವ್ರ ಬರದಿಂದಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಕೇವಲ 1.5 ರಿಂದ 1.6 ಲಕ್ಷ ಟನ್ಗಳಿಗೆ ಪತನಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪೂರೈಕೆ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.
"ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 70 ಕೆಜಿಯ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಚೀಲವೊಂದು ₹1,000 ರಿಂದ ₹1,500 ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದೇ ಚೀಲದ ಬೆಲೆ ₹4,000 ರಿಂದ ₹4,500 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ವಿಜಯಪುರದ ಪ್ರಮುಖ ನಿಂಬೆ ವರ್ತಕರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒಣ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಮಳೆಯ ಅಭಾವ
ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಸೂಕ್ತ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹವಾಮಾನವಿದ್ದರೆ ನಿಂಬೆ ಬೆಳೆಯ ಕೊಯ್ಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಸುದೀರ್ಘ ಬೇಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಅಭಾವ ಬೆಳೆಗಾರರನ್ನು ಹೈರಾಣು ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲಿಂಬೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ರಾಹುಲ್ಕುಮಾರ್ ಭಾವಿಡೊಡ್ಡಿ, "ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ನಿಂಬೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 60 ರಿಂದ 70 ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಜಯಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಮಳೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಆನಂತರ ಸರಿಯಾದ ಮಳೆಯೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರುಣಿಸಿದರೆ ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಬಂದು ಹೂವು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಹೂವು ಬಿಟ್ಟ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಾಯಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಸುದೀರ್ಘ ಬೇಸಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ತೋಟಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಬಂದ ದುರ್ಬಲ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯು ಹೂವು ಮತ್ತು ಕಾಯಿ ಬಿಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳುಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಲು ಸಾಲು ಹಬ್ಬಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆಮನೆಗೂ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಆಕಾಶಮುಖಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ಸಿಗುವುದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದುಸ್ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.