ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಫಸಲನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಪಾಯ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಡಿ.2): ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೊಲಗಳ ಬಳಿ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಜನರ ಕಣ್ಣು ಬೆಳೆಗಳಿಗಿಂತ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳತ್ತ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೈತರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ರೈತನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಲ್ಪನೆ: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಬಂದಾ ಕಿಂಡಿ ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ 45 ವರ್ಷದ ರೈತನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಹೂಕೋಸು ಮತ್ತು ಎಲೆಕೋಸು ಹೊಲಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಅವರ ದೈತ್ಯ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವರ್ಷ ತನ್ನ 10 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಉತ್ತಮ ಫಸಲನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಥವಾ ದಾರಿಹೋಕರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಇಡಬಾರದು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ಅನ್ನು ಹಾಕುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾದಗಿರಿ ರೈತನಿಗೂ ಸಕ್ಸಸ್
ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುದನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹುಣಸಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯ ಬಳಿ ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವರ್ಷ ಇಳುವರಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾರೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಬಾರದು ಎಂದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ರೈತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ಜನರು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳಿಂದ ಗಮನ ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ರೈತರು ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಹೊಲಗಳನ್ನು ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅನೇಕ ರೈತರು ಈಗ ಆಧುನಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂಗಡಿಯವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಣೇಶ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಮಹಿಳೆಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿರುತ್ಥಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಅಂಗಡಿಯ ಪ್ರಗತಿಯಿಂದ ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.