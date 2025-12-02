ಶಾಂತಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಇಪಿ ಮೆನನ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಿವಾನಂದ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿಯ ಪಾಳುಬಿದ್ದ ಹೋಟೆಲ್ ರಾಜ್ಕಮಲ್ ಜಾಗವನ್ನು ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಬಳಸುವಂತೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಕೊಳಚೆ ಮುಕ್ತ ನಗರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಡಿ.2): ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವಾನಂದ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಹೋಟೆಲ್ ರಾಜ್ಕಮಲ್ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ಹೋಟೆಲ್ಅನ್ನು ಕೆಡವಿ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಶಾಂತಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಇಪಿ ಮೆನನ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಅವರು ಪತ್ರ ಮುಖೇನ ನವೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಕಾಳಜಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಕರಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಗಾಗಿ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಎಂದಿಗೀ ಜಾಗೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನೀವು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ-ಯೋಜನೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಿಎಂ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರ ಎನ್ನುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ನಗರ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಕಮಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಜಾಗವನ್ನು ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಬಳಸಿ
ಆದರೆ, ಈ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಉದ್ದೇಶ ಬೇರೆಯದೇ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಶಿವಾನಂದ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಬಳಿ, ಒಂದು ಹಳೆಯ ಹೋಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಡ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಹೋಟೆಲ್ ರಾಜಕಮಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಸುಮಾರು 30-40 ಕೊಠಡಿಗಳಿವೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಖಾಲಿ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿವೆ.
ಇಪಿ ಮೆನನ್ ಮಾಡಿರುವ ಮನವಿ
ನನ್ನ ಮನವಿ ಏನೆಂದರೆ, 'ದಯವಿಟ್ಟುಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ವಸತಿರಹಿತ ಮತ್ತು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಕೊಳಗೇರಿ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಕೊಳಗೇರಿ ನಿವಾಸಿಗಳ ಶೋಚನೀಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 50 ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಾಯದಿಂದ 500 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗೆ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಕೊಳಚೆ ಮುಕ್ತ ನಗರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ಮಹತ್ತರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಏಕೈಕ ನಾಯಕ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ. ಮತ್ತು ಕೊಳಚೆ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ವಿಶಾಲವಾದ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಸಣ್ಣ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.