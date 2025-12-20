Karnataka: 1800 Villages Still Lack Bus Service Despite Shakti Scheme ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯ ಯಶಸ್ಸು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಡಿ.20): ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಸುಮಾರು 1,800 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಬಸ್ ಹತ್ತಲು ಕನಿಷ್ಠ 2 ಕಿ.ಮೀ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಂತೂ ಸತ್ಯ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕೊನೆಯ ಮೈಲಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರತಿದಿನ ಮೈಲುಗಟ್ಟಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಸ್ಥತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ (ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ), ಈಶಾನ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ (ಎನ್ಇಆರ್ಟಿಸಿ) ಮತ್ತು ವಾಯುವ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ (ಎನ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಆರ್ಟಿಸಿ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಡಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ದೂಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಯು.ಬಿ. ಬಣಕಾರ್ರ್ ಕೇಳಿದ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ, ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ, ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ 17 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "21,748 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ 20,090 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 1,658 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ, ಬಸ್ಸುಗಳು 2 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಅದೇ ರೀತಿ, NWRTC 4,610 ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 4,565 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ನೇರ ಬಸ್ಸುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು NERTC ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ, 5,283 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, 5,237 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ನೇರ ಬಸ್ಸುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು.
ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಇಲ್ಲ
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಮಗಳು ತುಮಕೂರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಉಡುಪಿ, ಮಂಡ್ಯ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಕೊಡಗು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಸ್ಗಳಿಲ್ಲದ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.
"ಉತ್ತಮ ರಸ್ತೆಗಳಿಲ್ಲದೆ, ನಾವು ದೊಡ್ಡ ವಾಹನಗಳನ್ನು (ಬಸ್ಸುಗಳು) ಎಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ? ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯವು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಸದಸ್ಯರು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಅವರು ಹಣದ ಲಭ್ಯತೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ದೂಷಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.