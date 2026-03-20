ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಿಲಿಕುಳ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಎಂಬ ಭಾರತೀಯ ತೋಳವು ಏಳು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಭೇದದ ಮೊದಲ ಯಶಸ್ವಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮರಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ. ಈ ಮರಿಗಳನ್ನು ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ: ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಪಿಲಿಕುಳ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಗೀತಾ ಎಂಬ ಭಾರತೀಯ ತೋಳವು ಏಳು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಮರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗಂಡು ಮತ್ತು ಮೂರು ಹೆಣ್ಣು ತೋಳಗಳು ಸೇರಿವೆ. 9ಈ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ತೋಳಗಳನ್ನು ಸಾಕಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಜಾತಿಯ ಯಶಸ್ವಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ನಡೆದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಸೆರೆಯಲ್ಲಿನ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮರಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ
ತಾಯಿ ತೋಳ ‘ಗೀತಾ’ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಏಳು ಮರಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಪಶುವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಪಾಲಕರ ತಂಡವು ಅವುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪಿಲಿಕುಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪ್ರಭಾರ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಡಾ. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಉದ್ಯಾನವನದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ತೇಜನವೆಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಇದು ಕೇವಲ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಯಶಸ್ಸು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಪರೂಪದ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯ ಪ್ರತೀಕವೂ ಆಗಿದೆ,” ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜನಿಸಿದ ಮರಿಗಳು ಈಗ ಚುರುಕಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಓಡಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಸಂದರ್ಶಕರು ಈ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಭೇದವನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅಪರೂಪದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಈ ಘಟನೆ ಪಿಲಿಕುಳ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನವನದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ತೆರೆದಿದೆ.