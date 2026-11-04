ಮಂಗಳೂರಿನ ಐಸಿಎಆರ್ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರವು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಭತ್ತದ ತಳಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು 10 ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ, ಔಷಧೀಯ ಮತ್ತು ಸುಗಂಧಿತ ಭತ್ತದ ತಳಿಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಬೇಳೇರಿ ಅವರಿಂದ ಪಡೆದ ಈ ಅಪರೂಪದ ತಳಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದದ್ದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಶೇಷ ವರದಿ
ಮಂಗಳೂರು: ಮಂಗಳೂರಿನ ಐಸಿಎಆರ್ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಈ ವರ್ಷ ದೇಶಿಯ ಸುಮಾರು 10 ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಔಷಧ ಮತ್ತು ಸುಗಂಧಿತ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಭತ್ತದ ತಳಿಗಳನ್ನು ತಳಿ ಸಂರಕ್ಷಕರಿಂದ ಪಡೆದು ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತಾಕುಗಳಲ್ಲಿ (ಪ್ಲಾಂಟ್) ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕರಾವಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ತಳಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
30 ತಳಿಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ:
ಸುಮಾರು ೬೫೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭತ್ತದ ತಳಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿರುವ ‘ಪದ್ಮಶ್ರೀ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಬೇಳೇರಿ ಅವರಿಂದ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಲವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಔಷಧಿ ಹಾಗೂ ಸುಗಂಧಿತ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಭತ್ತದ ತಳಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 30 ತಳಿಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೂ ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗುವ ತಳಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ತಳಿಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷವೂ ೧೦ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಔಷಧಿ ಹಾಗೂ ಸುಗಂಧಿತ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಭತ್ತದ ತಳಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ರಕ್ತಶಾಲಿಮ ಗಂಧಶಾಲಿ, ಜುಗಲ್ ಮತ್ತು ಭಾಸ್ಮತಿ ಭತ್ತದ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪರೂಪದ ಭತ್ತದ ತಳಿಗಳಿವು..
ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಭತ್ತದ ಬೀಜ ತಳಿಗಳನ್ನು ಆ.3ರಂದು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ.24ರಂದು ಸಸಿನಾಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
1. ಉರುಳಿ ಕಾಯಮೆ: ಇದು ಕೇರಳದ ಅಪರೂಪದ ಕೆಂಪು ಅಕ್ಕಿ. ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮಧ್ಯಮ-ಉತ್ತಮ ಧಾನ್ಯಗಳು.
2. ಪಾಲ್ತೊಂಡಿ: ಕೇರಳದ ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿಯ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಳಿ. ಫೈಬರ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಹಾಲಿನ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
3. ಷಷ್ಠಿಕಾ: ಇದು ‘ನವರ’ ತಳಿಯಂತೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧೀಯ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಕರ್ನಾಟಕ/ಕೇರಳ ೬೦ ದಿನಗಳ (ಸಣ್ಣ) ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ತಳಿ.
4. ಕಜೆ ಜಯ: ಸ್ಥಳೀಯ, ಪ್ರವಾಹ-ನಿರೋಧಕ ಕೆಂಪು ಅಕ್ಕಿ ತಳಿ, ಬೇಯಿಸಿದ ಅಕ್ಕಿ (ಕಜೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಅಕ್ಕಿ) ಕರ್ನಾಟಕದ (ತುಳುನಾಡು) ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಹಾರದ ಫೈಬರ್, ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಅದರ ಮೃದುವಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಸುವಾಸನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
5. ಕಲಾಬತ್ತಿ: ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ದೀರ್ಘ-ಧಾನ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಒಡಿಶಾದ ಗಂಜಾಮ್, ಸಂಬಲ್ಪುರ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಲಪಟ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಕಿ ತಳಿ. ಔಷಧೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಧಾನ್ಯದ ಹೊರ ಪದರ ಮಾತ್ರ ಕಪ್ಪು, ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಗೆ ಸೂಕ್ತ.
6. ಕೆಂಪು ರಾಜ ಕಾಯಮೆ: ಪುರಾತನವಾದ, ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡದ ಕೆಂಪು ಅಕ್ಕಿ ವಿಧ. ಕರ್ನಾಟಕ, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಂಥೋಸಯಾನಿನ್ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕೆಂಪು-ಕಂದು ಹೊರ ಹೊಟ್ಟು ಪದರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕೆಂಪು, ಬಿಳಿ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪು ವಿಧ ಅದರ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
7. ಕಲಾಮಲ್ಲಿಫೂಲ್: ಒಂದು ಅಪರೂಪದ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಕಿ (ಇಡೀ ಧಾನ್ಯವು ಕಪ್ಪು). ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಕೇರಳ, ಭಾರತದ ವಯನಾಡ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಬೀಜ ರಕ್ಷಕರಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ, ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
8. ಭಾಸುಮತಿ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸುಗಂಧ ಭರಿತ ದೇಶೀಯ ವಿಧ. ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉಳುಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
9. ಬಿಳಿ ರಾಜಕಾಯಮೆ: ಅಪರೂಪದ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭತ್ತದ ವಿಧ. ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಭಾರತದ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿದೆ. ರಾಜ ಕಾಯಮೆ ಸಣ್ಣ, ಪೋಷಕಾಂಶ-ದಟ್ಟವಾದ ಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಅಡುಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟ, ದುಂಡಗಿನ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಕಡಿಮೆ ಇಳುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಎತ್ತರದ ಬೆಳೆ. ಕಚ್ಚಾ ಅಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರೀ ಧಾನ್ಯದ ತೂಕ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿರೋಧಕ.
10. ಗುಲ್ವಾಡಿ ಸಣ್ಣ: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ, ಸುಗಂಧಭರಿತ, ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ-ಧಾನ್ಯದ ಭತ್ತದ ತಳಿ. ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ 10 ಭತ್ತದ ತಳಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ರೈತರು ತಳಿಗಳ ಭತ್ತವನ್ನು ಪಡೆದು ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಬಹುದು. ನಿರಂತರ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ಸೂಕ್ತವೆನಿಸುವ ತಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.
:- ಡಾ.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎಲ್., ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಮಣ್ಣು ವಿಜ್ಞಾನ, ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ದ.ಕ.