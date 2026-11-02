ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದ ದಟ್ಟಣೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಡುವಿನ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೈಲುಗಳು ನವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 27ರ ವರೆಗೆ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ. ರೈಲಿನ ನಿಲುಗಡೆ ಮತ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ/ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು (ನ.02): ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ, ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ರಜೆಗಳು ಹಾಗೂ ಚಳಿಗಾಲದ ಪ್ರವಾಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುವ ದ್ವಿ-ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ (ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ) ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 27ರ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕೃತ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಕಾಫಿನಾಡಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ತೆರಳುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.
ರೈಲು ಸಂಚಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ವಿವರ:
ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳು ನವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 27ರ ವರೆಗೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ (ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ) ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಲಿವೆ.
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 07341 (ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು):
ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊರಡಲಿದೆ. (ಒಟ್ಟು 17 ಟ್ರಿಪ್ಗಳು)
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ 07342 (ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು - ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ):
ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. (ಒಟ್ಟು 17 ಟ್ರಿಪ್ಗಳು)
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ: ನಿಲುಗಡೆ, ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರೈಲುಗಳ ಮಾರ್ಗ, ಸಮಯ, ನಿಲುಗಡೆ (Stoppages) ಹಾಗೂ ಬೋಗಿಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ (Coach Composition) ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲೇ ರೈಲು ಎಂದಿನಂತೆ ನಿಲ್ಲಲಿದ್ದು, ಹಳೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಂತೆಯೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಿದೆ ಎಂದು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವರದಾನ:
ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಳಿಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ, ಬಾಬಾಬುಡನ್ಗಿರಿ, ಕೆಮ್ಮಣ್ಣುಗುಂಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾಫಿನಾಡಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ (ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ) ಈ ರೈಲು ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಊರಿಗೆ ತೆರಳಲು ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
ತ್ವರಿತ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು (Quick Facts):
ಯಾವ ರೈಲು?: ಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ – ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ (07341 / 07342)
ವಿಸ್ತರಣೆ ಅವಧಿ: ನವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 27, 2024 ರವರೆಗೆ
ಸಂಚಾರದ ದಿನಗಳು: ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ (ದ್ವಿ-ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ)
ಒಟ್ಟು ಟ್ರಿಪ್ಗಳು: ಎರಡೂ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ 17 ಟ್ರಿಪ್ಗಳು