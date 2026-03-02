ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ ವಿಧಿಸಿದ್ದ 12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ 'ಪ್ರೊ-ರೇಟಾ' ನೀರಿನ ಶುಲ್ಕ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಜೈನ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೊ-ರೇಟಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು (ಮಾ.02): ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜೈನ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶಾಲೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ನೀಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ (BWSSB) ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ 'ಪ್ರೊ-ರೇಟಾ' (Pro-rata) ನೀರಿನ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಜಲಮಂಡಳಿಯ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು?

ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜೈನ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಶಾಲೆಯು ದಿನಕ್ಕೆ 9 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ 2004 ರಲ್ಲಿ ಜಲಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿತ್ತು. ಆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಶಾಲೆ 93 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, 2016ರಲ್ಲಿ ಜಲಮಂಡಳಿಯು ತನ್ನ ಶುಲ್ಕದ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದಾಗ, ಶಾಲೆಗೆ ಸುಮಾರು 12.96 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ (4.32 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪ್ರೊ-ರೇಟಾ + 8.64 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ) ಬೃಹತ್ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಜಲಮಂಡಳಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತ್ತು.

ಶಾಲೆಯ ವಾದವೇನಿತ್ತು?

ಜಲಮಂಡಳಿಯ ಈ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ನೋಟಿಸ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಶಾಲೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿತ್ತು. 'ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೊ-ರೇಟಾ ಶುಲ್ಕ ನಮಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬಾರದು' ಎಂದು ಶಾಲಾ ಮಂಡಳಿ ವಾದಿಸಿತ್ತು. ಜತೆಗೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದ 1.01 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿತ್ತು.

ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪು

ಪ್ರಕರಣದ ಸುದೀರ್ಘ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠವು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಎಲ್ಲಾ ವಾದಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

ಜಲಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರ: ಬಿಡಬ್ಲ್ಯುಎಸ್‌ಎಸ್‌ಬಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 16 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊ-ರೇಟಾ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲು ಮಂಡಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. 2004ರ ಒಪ್ಪಂದವು ಜಲಮಂಡಳಿಯ ಶಾಸನಬದ್ಧ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮೀರುವಂತಿಲ್ಲ.

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇಲ್ಲ: ನೀರಿನ ದರ ನಿಗದಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 'ವಸತಿ' ಮತ್ತು 'ವಸತಿಯೇತರ/ವಾಣಿಜ್ಯ' ಎಂಬ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗ ಅಥವಾ ವಿನಾಯಿತಿ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ.

ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಉಲ್ಲೇಖ: ಅರ್ಜಿದಾರರೇ ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆವರಣವನ್ನು 'ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ' ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವುದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೆ.

ಅಂತಿಮ ಆದೇಶ

ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಶಾಲೆಯ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ. 1.01 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಮರುಪಾವತಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಶುಲ್ಕದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಗಣಿತದ ದೋಷಗಳಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಶಾಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ.

ಈ ತೀರ್ಪು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಬೃಹತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೂ ದಾರಿದೀಪವಾಗಲಿದೆ. ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರೊ-ರೇಟಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ತೀರ್ಪು ರವಾನಿಸಿದೆ.