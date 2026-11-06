ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೊಸನಗರದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಸೂರಜ್ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಯಣ ಇಲ್ಲಿದೆ. Pentagon Spaceನಿಂದ Dhee Coding Lab ಸ್ಥಾಪನೆಯವರೆಗೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ, ಎಜುಟೆಕ್ ಕನಸು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೌಶಲ್ಯ ಕಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಪರಿಚಯ.
ಹೊಸನಗರದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರೆಗೆ: ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಸೂರಜ್ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಯಣ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣವೊಂದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉದ್ಯಮ ಜಗತ್ತಿನತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಸೂರಜ್ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಪಯಣ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿನ ಅನುಭವ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಹಾಗೂ ಎಜುಟೆಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸನಗರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಪಯಣ
1996ರ ಆಗಸ್ಟ್ 8ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಸೂರಜ್ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸನಗರದವರು. ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಅವರು, ನಂತರ ಉಜಿರೆಯ ಎಸ್ಡಿಎಂ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರಿಸರದಿಂದ ಬಂದ ಯುವಕನಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ ಸೂರಜ್, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡರು.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯತ್ತ
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ನಂತರ Neutrinos ಸೇರಿದಂತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅವರು, Test Yantra ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವ ಗಳಿಸಿದರು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಉದ್ಯಮದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು.
2020ರಲ್ಲಿ Pentagon Space ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಅನುಭವಗಳು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾದವು.
Dhee Coding Lab ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ
2024ರಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಶಿಶಿರ ಭಟ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ Dhee Coding Lab ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನವಿದ್ದರೂ, ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನದ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್, ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್, ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂದರ್ಶನದ ಸಿದ್ಧತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಪರ್ಶ
Dhee Coding Labನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ Dhee App. ಇದರ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಠಗಳು, ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಹಾಜರಾತಿ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರುವುದಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಜ್ಞಾನ, ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವೂ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸೂರಜ್ ಅವರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸನಗರದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರೆಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರ ಪಯಣ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಯುವಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗುವಂತಹ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ.