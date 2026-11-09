ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ನದಿಯ ರಹಸ್ಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನರ ಬದುಕಿನೊಂದಿಗೆ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿರುವ ಈ ನದಿಯ ಸ್ವಭಾವ, ನೀರು ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ಎಲ್ಲವೂ ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕ. ಈ ನದಿಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು? ಇದು ಯಾಕೆ ಕೆಲವೇ ದಿನ ಹರಿಯುತ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ನದಿಗಳೆಂದರೆ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಮಳೆಗಾಲದ ನಾಲ್ಕಾರು ತಿಂಗಳಾದರೂ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವುದು ಸಹಜ. ಇನ್ನು ನದಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಈ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಜನವಸತಿ ನೆಲೆಯೂರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಈ ನದಿ ನೀರು ಜನ-ಜಾನುವಾರು ಕುಡಿಯಲೂ ಯೋಗ್ಯವಿಲ್ಲದಂತೆ ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಹರಿದು, ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ನದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕೌತುಕದ ನದಿ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ…
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಕೃಷ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ನದಿ
ಅದೇ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೀವನಾಡಿ ಹಾಗೂ ಕೌತುಕದ ನದಿ 'ಡೋಣಿ' (Doni River). ಡೋಣಿ ನದಿಯು ನೆರೆಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜತ್ತ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಹಾಗೂ ತಾಳಿಕೋಟೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಳಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 50 ಕಿ.ಮೀಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಈ ನದಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ.
ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಹರಿವು!
ಡೋಣಿ ನದಿಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವೈಚಿತ್ರ್ಯವೆಂದರೆ ಇದು ವರ್ಷದ 365 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 15 ರಿಂದ 20 ದಿನಗಳು (ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರ) ಮಾತ್ರ ರಭಸವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ! ಉಳಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನದಿಯ ಪಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಣಗಿ, ಕೇವಲ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನ ಮೈದಾನದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಈ ನದಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪ್ರವಾಹ ಬರುತ್ತದೆ. ನೋಡನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದ ನದಿ ಉಗ್ರರೂಪ ತಾಳಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗುತ್ತದೆ.
ಡೋಣಿ ಬೆಳೆದರೆ ಜೋಳ ಇಲ್ಲ, ಡೋಣಿ ಕೆಟ್ಟರೆ ರೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲ!
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ನದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ. ಈ ನದಿಯ ನೀರು ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರ.
ನೀರು ಉಪ್ಪು, ಮಣ್ಣು ಹೊನ್ನು: ಡೋಣಿ ನದಿಯ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಲವಣಯುಕ್ತ ನೀರು ಆಗಿದೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳೂ ಕೂಡ ಈ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ, ಈ ನದಿಯ ಪ್ರವಾಹ ತಂದು ಸುರಿಯುವ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು (ಹೂಳು) ಚಿನ್ನದಷ್ಟೇ ಫಲವತ್ತಾದುದು! ಪ್ರವಾಹ ಬಂದು ಹೋದ ನಂತರ ಆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ 'ಬಿಳಿ ಜೋಳ' ಮತ್ತು ತೊಗರಿಗೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಡೋಣಿ ಹರಿದರೆ ಜೋಳ, ಡೋಣಿ ನಿಂತರೆ ಬರ' ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬದಲಾಗುವ ನದಿಯ ದಿಕ್ಕು!
ಡೋಣಿ ನದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಆಳವಾದ ದಡಗಳಿಲ್ಲ. ನದಿಯ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಅಗಲವಾಗಿದ್ದು, ಆಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಾಗ ನೀರು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸೇತುವೆಗಳು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸ್ಥಳೀಯರು ಇದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ 'ಹುಚ್ಚು ಡೋಣಿ' ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು (Quick Facts):
ನದಿಯ ಹೆಸರು: ಡೋಣಿ ನದಿ (Doni River)
ಉಗಮ ಸ್ಥಾನ: ಜತ್ತ್ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿ ಭಾಗ)
ಹರಿಯುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು: ವಿಜಯಪುರ ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆ
ಸೇರುವ ನದಿ: ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ: ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲವಣಾಂಶ ಹೊಂದಿರುವ (ಉಪ್ಪು) ನೀರು ಮತ್ತು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ನದಿಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಡೋಣಿ ನದಿಯದ್ದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಹರಿದು ರೈತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ರಸಗೊಬ್ಬರದಂತಹ ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿ ಮಾಯವಾಗುವ ಈ ನದಿ, ಇಂದಿಗೂ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಸ್ಮಯ!