ಕೃಷಿ ಎಂದರೆ ನಷ್ಟ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಸಿಗದಿರುವುದು ಎಂಬ ದೂರುಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಕೃಷಿಯಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ರೈತರೊಬ್ಬರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೃಷಿ ಎಂದರೆ ನಷ್ಟ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಸಿಗದಿರುವುದು ಎಂಬ ದೂರುಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಕೃಷಿಯಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ರೈತರೊಬ್ಬರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 126 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ, ಸುಮಾರು 120 ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಫಾರ್ಮ್ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಜಿ.ಎನ್. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ಈ ಸಾಧಕ ರೈತ. ಕಮಲಾ ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಇವರು, ರೈತರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
25 ಎಕರೆ ಬರಡು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆರಂಭ
1987ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾದವು. ಮೊದಲು ಮಾವಿನ ತೋಟ ಬೆಳೆಸಿದರೂ, 30 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 3ರಿಂದ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ ಆರಂಭಿಸಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 800ರಿಂದ 900 ಕೆ.ಜಿ. ರೇಷ್ಮೆ ಗೂಡು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಚೀನಾ ರೇಷ್ಮೆ ಆಮದಿನಿಂದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದ ಕಾರಣ ಈ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರು. ನಂತರ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 400ರಿಂದ 600 ಟನ್ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಕೇವಲ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇದರಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತು ಕೃಷಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನೂ ಹುಡುಕಿದರು.
ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ನಿಂದ ಸೋಲಾರ್ವರೆಗೆ
ಪಂಜಾಬ್ನಿಂದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ತಂದು 15 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕೃಷಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇಂದು ಈ ಹಣ್ಣು ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು 80 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಕೃಷಿಯನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, 16 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಳಿ ಫಾರಂ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ತಲಾ 500 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎರಡು ಸೋಲಾರ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದಿನಕ್ಕೆ 400 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು
ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ಹಸುಗಳು ಮತ್ತು 25 ಮುರ್ರಾ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ 370ರಿಂದ 400 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೃಷಿ, ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಸೋಲಾರ್ ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ.
120 ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ
ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 120 ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸುಮಾರು 150 ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾಗಿ 50 ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಂಬಳಕ್ಕಾಗಿಯೇ 14ರಿಂದ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಮಾಸಿಕ ಖರ್ಚು ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪುತ್ತದೆ.
₹1.80 ಕೋಟಿ ಸಾಲವನ್ನೂ ತೀರಿಸಿದ ಸಾಧನೆ
ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಲು 2005-06ರಲ್ಲಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ 1.80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದರು. 2017-18ರ ವೇಳೆಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಸಿದರು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳೇ ತಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನೆರವಾದವು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರೂ ಫಾರ್ಮ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಲಿಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂಬೆರ್ರಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದೇ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಂಬಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಹೊಸ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪರ್ಯಾಯ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಸಂದೇಶ. ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ 126 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿರುವ ಅವರ ಕಮಲಾ ಫಾರ್ಮ್, ಕೃಷಿಯಲ್ಲೂ ಉದ್ಯಮದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.