ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ 2012ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆತ್ಮHತ್ಯೆ, ಆಕಸ್ಮಿಕ ಪತನ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 59 ಹಳಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ದುರ್ಘಟನೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡೋರ್ಗಳ (PSD) ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿನ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿರುವ 'ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ' ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕುರಿತು ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2012 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ತಲೆಎತ್ತಿದ ದಿನದಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 59 ಹಳಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮHತ್ಯೆ, ಆತ್ಮHತ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದು ಮತ್ತು ನಿಯಮ ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಹಳಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು
ಕಳೆದ 14 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು 59 ಘಟನೆಗಳ ಪೈಕಿ, ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಳಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ (31 ಪ್ರಕರಣಗಳು). ಉಳಿದಂತೆ, ಚಲಿಸುವ ರೈಲಿನ ಮುಂದೆ ಜಿಗಿದು ಆತ್ಮHತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ 16 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾಲ್ವರು ದುರ್ದೈವಿಗಳು ಆತ್ಮHತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಎಂಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಹುಸ್ಕೂರು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಘಟನೆ ಹಾಗೂ ರಾಜಾಜಿನಗರ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹಳಿಗೆ ಜಿಗಿದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಘಟನೆಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಮೂಡಿಸಿವೆ.
ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಸಮರ್ಥನೆ ನೀಡಿದ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್
ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಳಿಗಳ ಅಡಚಣೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಅಥವಾ ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವ್ಯತ್ಯಯಗಳು ಎದುರಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರಂತರ ತಪಾಸಣೆ, ತಡೆಗಟ್ಟುವ ನಿರ್ವಹಣೆ (Preventive Maintenance) ಹಾಗೂ ಹಳಿಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಾಗಿಲು (PSD) ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಕೇಳಿಬಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆ
ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಅಥವಾ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸುವ ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ 'ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಾಗಿಲು'ಗಳನ್ನು (PSDs) ಅಳವಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
"ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಪಿಎಸ್ಡಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ನಾವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಿಗಮವು ತಕ್ಷಣದ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಮಾನವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದೈನಂದಿನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ಅನಾನುಕೂಲವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ," ಎಂದು ಮೆಟ್ರೋ ನಿಯಮಿತ ಬಳಕೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ 83 ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ 96 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಪಿಎಸ್ಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂದಣಿ ಇರುವ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್, ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ, ಇಂದಿರಾನಗರ, ಬೆನ್ನಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆರ್.ವಿ. ರಸ್ತೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಉಕ್ಕಿನ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು (Steel Barricades) ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರದ ಅನುಮೋದನೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯೊಂದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಹಂತ 3ಎ (Phase 3A) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಹೆಬ್ಬಾಳ-ಸರ್ಜಾಪುರ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗದ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯ (DPR) ಭಾಗವಾಗಿ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 177 ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್ಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಿಗಮವು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆ ಸದ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಎಲ್. ಯಶವಂತ್ ಚವಾಣ್, "ಪ್ರಸ್ತುತ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಆಯ್ದ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸರತಿ ಸಾಲನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಉಕ್ಕಿನ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಜಾಲ ವಿಸ್ತರಣಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆ," ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.