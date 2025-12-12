ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 12 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಇಳಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಹಗಲು ಬೆಚ್ಚಗಿರಲಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಮಂಜು ಕವಿಯಲಿದ್ದು, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೀತಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರವು ಹಲವು ದಿನಗಳ ಚಳಿಯ ರಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವಾರ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 16 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಿಂದ 12 ಡಿಗ್ರಿ ತಾಪಮಾನ ಇಳಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ನಿರಂತರ ಶುಷ್ಕ ಹವಾಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಹಗಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬೆಚ್ಚಗಿರಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೀತಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ದೇಶದ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (ಐಎಂಡಿ) ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 16 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ವಾರದ ವೇಳೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ 12 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗೆ ಇಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಮಂಜು
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೀವ್ರ ಹವಾಮಾನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಮಂಜು ಅಥವಾ ಮಂಜಿನೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ವರದಿ ನೀಡಿದೆ. ತಾಪಮಾನವು 12 ಡಿಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ಇಳಿದರೆ, ಅದು 2016 ರ ನಂತರದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಬಂದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಶೀತಲ ತಿಂಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆಗಲಿದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಮಾನವೊಂದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನವು ಇನ್ನೂ 29 ಡಿಗ್ರಿಗಳಷ್ಟಿದೆ. ತಜ್ಞರು ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯ ರೂಪುಗೊಂಡು ಈ ತಿಂಗಳು ಭಾರತದ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿದ ದಿತ್ವಾ ಚಂಡಮಾರುತದ ಪರಿಣಾಮ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಪಮಾನವು ಸುಮಾರು 15 ಡಿಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ಇಳಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಮುಂದಿನ ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಕಾಶ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞ ಸಿ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ತಾಪಮಾನವು ಸುಮಾರು 15 ಡಿಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ಇಳಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಗಳು ತಂಪಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಕೆಲ ವಾರವೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
ಕಡಿಮೆ ತೇವಾಂಶದಿಂದಾಗಿ, ತಂಪಾಗಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತಾಪನ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನಗಳ ನಡುವಿನ ತೀಕ್ಷ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಕರ್ನಾಟಕವು ಶುಷ್ಕ ಹವಾಮಾನದಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಮುಂದಿನ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬೀದರ್, ವಿಜಯಪುರ, ಕಲಬುರ್ಗಿ, ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೀತಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.