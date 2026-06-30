ಬೆಸ್ಕಾಂ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಹೊಂದಿಸಲಾಗುವುದು.
ಬೆಂಗಳೂರು: ನೀವು ಬೆಸ್ಕಾಂ (Bangalore Electricity Supply Company Limited) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗಾಗಿ. ಈ ಬಾರಿ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮೀಟರ್ ರೀಡರ್ಗಳು ಬಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ರೀಡಿಂಗ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ! ಬದಲಾಗಿ, ನಿಮಗೆ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ 'ಸರಾಸರಿ ಬಿಲ್' (Average Bill) ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸರಾಸರಿ ಬಿಲ್ ನೀಡಲು ಕಾರಣವೇನು?
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ Gruha Jyothi (ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ) ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮನೆ-ಮನೆ ಪರಿಶೀಲನಾ ಕಾರ್ಯವು ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಕಾಂನ ಎಲ್ಲಾ ಮೀಟರ್ ರೀಡರ್ಗಳನ್ನು (Meter Readers) ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಿಲ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೇಗೆ?
ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯ ಸರಾಸರಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ (Average of last 3 months consumption) ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಳಸಿದ ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮೂರರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ, ಬರುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಬಿಲ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗೊಂದಲ ಬೇಡ, ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ:
ಗೃಹ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ನಿಯಮಿತ ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ (Regular Meter Reading) ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೈಜ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದರೆ (ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ), ಅದನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ (Adjustment) ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬೆಸ್ಕಾಂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಸರಾಸರಿ ಬಿಲ್ ಕಂಡು ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1912 ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.