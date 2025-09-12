Bengaluru Namma metro fare hike ಏಳು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯ ನಂತರ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿ ಸಮಿತಿ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಮೆಟ್ರೋ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಸೆ.12): ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ದರಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶೇ. 5 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿ ಸಮಿತಿ (ಎಫ್ಎಫ್ಸಿ) ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್) ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 71.43 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ನಂತರ ಈಗಾಗಲೇ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿರುವ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದ್ದು, ಇದು ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋವನ್ನು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಜೂನ್ 2017 ರ ನಂತರ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ನ ಮೊದಲ ದರ ಏರಿಕೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್ವೇಸ್ (ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ಕಾಯ್ದೆ, 2002 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 33 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಎಫ್ಸಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಬದ್ಧವಾಗಿರುವ ವರದಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು.
ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾದ ಎಫ್ಎಫ್ಸಿ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು 2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಇದು ಮೂವರು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ (ನಿವೃತ್ತ) ಆರ್ ಥರಾನಿ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ರಿಯಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಶೇ.105.15 ರಷ್ಟು ಅಥವಾ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ.14.02 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕೋರಿತ್ತು.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ದರ 21 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ದರ 123 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ದರಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 10 ರೂ. ಮತ್ತು 60 ರೂ. ಇದ್ದವು.
ಆದರೆ, ಸಮಿತಿಯು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಶೇ. 51.5 ರಷ್ಟು ಅಥವಾ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ. 6.87 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತು. ಅದರಂತೆ, ಕನಿಷ್ಠ ದರ ಈಗ ರೂ. 10 ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ದರ ರೂ. 90 ಆಗಿದೆ.
2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ನಷ್ಟ 577 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ!
"ನಿರಂತರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು" ಪಾರದರ್ಶಕ ಸೂತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು BMRCL ಕೋರಿದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲದೆ, 2029-30ರಲ್ಲಿ ಅದರ ನಿವ್ವಳ ನಷ್ಟವು 577 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
"2025-56ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಿಂದ 2029-30ರವರೆಗಿನ ವರ್ಷವಾರು ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ರೂ. 911 ಕೋಟಿ, ರೂ. 1,338 ಕೋಟಿ, ರೂ. 1,440 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ರೂ. 1,457 ಕೋಟಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ನಗದು ಕ್ರಮವಾಗಿ ರೂ. 601 ಕೋಟಿ, ರೂ. 917 ಕೋಟಿ, ರೂ. 853 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ರೂ. 1,018 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆಸ್ತಿ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಬದಲಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನಗದು ಸಂಚಯ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ (ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೆಚ್ಚಗಳ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕ" ಎಂದು ಅದು ಗಮನಿಸಿದೆ.
ಸಮಿತಿಯು ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ. 6.87 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು (ಜೂನ್ 2017 ರಿಂದ) ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ, ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಕೋರಿತು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಶೇ. 6 ಕ್ಕೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಸಮಿತಿಯು ಗರಿಷ್ಠ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ. 5 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. ಮುಂದಿನ ಎಫ್ಎಫ್ಸಿ ರಚನೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡುವವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಮೊದಲ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
ಶೇ. 5 ರಷ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ನಂತರವೂ, ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಬಳಿ 2029-30 ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸವಕಳಿಗೆ ನಗದು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಆಗ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಗೆ 1,457 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ಸವಕಳಿಗೆ 198 ಕೋಟಿ ರೂ. ಇರುತ್ತದೆ. "FFC ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ದರಗಳನ್ನು BMRCL ಮಂಡಳಿಯು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದರ ನಿಗದಿ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. "ವಾರ್ಷಿಕ ದರ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕ ಸೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕ 5 ಪ್ರತಿಶತ (ಪ್ರತಿ ದರ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ) ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆಯೋ ಅದರ ಮೂಲಕ ತಲುಪಬೇಕು" ಎಂದು ಸಮಿತಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ, ಮೊದಲ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು ಶೇಕಡಾ 1-2 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಶೇಕಡಾ 5 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲವೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. 50 ಪೈಸೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಚ್ಚಳವಾದರೆ ಎಲ್ಲಾ ದರಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
"ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾದರೆ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು 11 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ 25 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ 27 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ 26 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಮೊದಲ ಸಮಿತಿಯು "ದೃಢ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ" ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಎಫ್ಎಫ್ಸಿಯನ್ನು ಒಂದು ದಶಕದವರೆಗೆ ರಚಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ವಿವರಿಸಿವೆ. "ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ದರ ಹೆಚ್ಚಳದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗಿದೆ" ಎಂದು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.