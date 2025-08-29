ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೈಲುಗಳ ಕೊರತೆ, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಥಳ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯಗಳಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಸಾರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಇದೀಗ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯೇ ಗಂಭೀರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 10ರಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಆ ದಿನದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಅನುಕೂಲತೆ ಹಾಗೂ ಆರಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ ಸೇವೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿವೆ.
ರೈಲುಗಳ ಕೊರತೆ, ದೀರ್ಘ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರೈಲುಗಳ ಕೊರತೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ರೈಲು ಮತ್ತೊಂದು ರೈಲಿನ ನಡುವೆ ಕನಿಷ್ಠ 25 ನಿಮಿಷಗಳ ಅಂತರವಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ದೀರ್ಘಕಾಲ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಗಗನಚುಂಬಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬೇಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ
ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದ 16 ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಕುರ್ಚಿ ಅಥವಾ ಬೆಂಚ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ವಯೋವೃದ್ಧರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಕುಟುಂಬಗಳು ಈ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಥಳ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯಗಳಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ನ ವಿಳಂಬ
ಬೃಹತ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ನಡುವೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ನ ಅಸಮರ್ಪಕ ಯೋಜನೆ ಈ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ಸುರಿದು ಮೆಟ್ರೋ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇನು? ಎಂದು ಹಲವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆಕ್ರೋಶ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. “ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಮೆಟ್ರೋ, ಈಗ ತಾನೇ ಹೊಸ ತೊಂದರೆ ತಂದಂತಾಗಿದೆ” ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾರಿಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವುದು ನಿಸ್ಸಂದೇಹ. ಆದರೆ, ನಿರಂತರ ದೂರುಗಳು, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ರೈಲುಗಳ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಯೋಜನೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಕುಂದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು, ರೈಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.