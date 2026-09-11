ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಬದಿ, ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಸುರಿಯುವುದರಿಂದ ಕಸದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಪಾಟ್ಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ನಗರದ ಕುಂಬಳಗೋಡು ನಿವಾಸಿಗಳು ಇದೀಗ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆಯೊಂದನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಬದಿ, ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಸುರಿಯುವುದರಿಂದ ಕಸದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಪಾಟ್ಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ನಗರದ ಕುಂಬಳಗೋಡು ನಿವಾಸಿಗಳು ಇದೀಗ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆಯೊಂದನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕುಂಬಳಗೋಡು ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ NGOವೊಂದರೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕಸ ಮುಕ್ತವಾಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಸ ಎಸೆಯುವ ಜಾಗವೇ ಈಗ ಬದಲಾಗಲಿದೆ!
ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಸ ಎಸೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಈ ಪ್ರಯತ್ನದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ನಿವಾಸಿಗಳು ಕಸವನ್ನು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ‘ಕಸ ಕಿಯೋಸ್ಕ್’ (Kasa Kiosk) ಮಾದರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಂತಹ ಕಿಯೋಸ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಸವನ್ನು ತಂದು ಹಾಕಬಹುದು. ಕಸವನ್ನು ಮೂಲದಲ್ಲೇ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಸದ ರಾಶಿ ಸೇರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ.
ನಿವಾಸಿಗಳೇ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ
ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಕಾರವೂ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಇದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಂಬಳಗೋಡು ನಿವಾಸಿಗಳು ಸ್ವತಃ ಮುಂದೆ ಬಂದು NGO ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕಸವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಎಸೆಯದೆ, ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ನಿಗದಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ‘ಕಸ ಕಿಯೋಸ್ಕ್’ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಏನು?
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಸ ಕಿಯೋಸ್ಕ್ಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕಸದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಪಾಟ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿವಾಸಿಗಳು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರುವ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹ ವಾಹನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ, ನಿಗದಿತ ಕಿಯೋಸ್ಕ್ಗೆ ಕಸ ತಲುಪಿಸಲು ಇದು ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವು ಕಿಯೋಸ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಮತ್ತು ಒಣ ಕಸ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಸವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇದೆ.
ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇತರರಿಗೂ ಮಾದರಿ
ಕುಂಬಳಗೋಡು ನಿವಾಸಿಗಳ ಈ ಪ್ರಯತ್ನದ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಮುದಾಯವೇ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವುದು. NGO ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಿವಾಸಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ, ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಜಾಗೃತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಸದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಪಾಟ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ಸವಾಲಾಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಇಂತಹ ಮಾದರಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರೆ ನಗರದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು.
ಕಸವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಎಸೆಯದೆ, ವಿಂಗಡಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವುದು — ಸ್ವಚ್ಛ ಬೆಂಗಳೂರಿನತ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಸಣ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.