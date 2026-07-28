ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಲೀಸ್ಗೆ ನೀಡಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈಗಾಗಲೇ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ 6 ಬಾರಿ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದರೂ, ಈತ ತನ್ನ ವಂಚನೆಯ ಚಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಜು.28): ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ (Bengaluru) ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಹೊಂದುವುದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವೋ, ಒಳ್ಳೆಯ ಲೀಸ್ (Lease) ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಹುಡುಕುವುದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಇದನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ನಯವಂಚಕನೊಬ್ಬ (Serial Fraudster), ನಗರದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹುಡುಕುವ ಅಮಾಯಕರನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದೋಚುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈಗಾಗಲೇ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಟೋಪಿ ಹಾಕಿ, 6 ಬಾರಿ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿದ್ದರೂ (Arrested 6 Times) ಈ ಖದೀಮ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಚಾಳಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ!
ವಂಚಕನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ (Modus Operandi) ಹೇಗಿರುತ್ತೆ?
ಈ ನಯವಂಚಕ ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು ನಂಬಲರ್ಹ ಎನಿಸುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಈತನ ವಂಚನೆಯ ಜಾಲ ಹೀಗಿದೆ:
ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಳ ಗುರುತು (Identifying Rental Houses): ಮೊದಲಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ 'ಟು เลಟ್' (To Let) ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರುವ ಮನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು (Rental Agreement): ಮನೆಯ ನೈಜ ಮಾಲೀಕರ (House Owners) ಬಳಿ ಹೋಗಿ, ತಾನೇ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇರುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿ ಕರಾರು ಪತ್ರ (Rental Agreement) ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.
ಖಾಸಗಿ ಆ್ಯಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು (Online Ads): ಮನೆ ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಆ ಮನೆಗೆ ಲೀಸ್ ಬೋರ್ಡ್ (Lease Board) ಹಾಕಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಾದ ನೋ ಬ್ರೋಕರ್ (NoBroker) ಹಾಗೂ ಓಎಲ್ಎಕ್ಸ್ (OLX) ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ "ಮನೆ ಲೀಸ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ" ಎಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಜಾಹೀರಾತು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.
ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹಣ ಕಲೆಕ್ಷನ್ (Collecting Huge Lease Amount): ಜಾಹೀರಾತು ನೋಡಿ ಬರುವ ಅಮಾಯಕರ ಬಳಿ "ತುರ್ತಾಗಿ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ" ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ, ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಿಂದ ₹10 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹20 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಲೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ (Lease Amount) ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.
6 ತಿಂಗಳ ಡ್ರಾಮಾ & ಎಸ್ಕೇಪ್ (Escaping Strategy): ಮನೆ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಾರದಂತೆ ಸ್ವಂತ ಜೇಬಿನಿಂದ 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಲೀಸ್ಗೆ ಬಂದವರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಣ ಪಡೆದು, ತನ್ನ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ (Switched Off) ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ!
6 ಬಾರಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಯದ ವಂಚಕ!
ಇದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಈತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಲವು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ (Police Stations) ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಬಲೆ ಬೀಸಿ ಈತನನ್ನು ಬರೋಬ್ಬರಿ 6 ಬಾರಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸೀರಿಯಲ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ನಂತೆ ಈತನೂ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಜಾಮೀನು (Bail) ಪಡೆದು ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತದೇ ಲೀಸ್ ವಂಚನೆ ದಂಧೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ!
ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟುವ ಬದಲು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಲೀಸ್ಗೆ ಹಣ ನೀಡಿ ಮನೆ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಈ ವಂಚಕ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. 'ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್' (Asianet Suvarna News) ಈ ವಂಚಕನ ಬಣ್ಣ ಬಯಲು ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಜನರು ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು:
- ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ (NoBroker/OLX) ಸಿಗುವ ಲೀಸ್ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಕುರುಡಾಗಿ ನಂಬಬೇಡಿ.
- ಹಣ ನೀಡುವ ಮುನ್ನ ಮನೆಯ ನೈಜ ಮಾಲೀಕರು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಮೂಲ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳು (Document Verification) ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಕೆ ಖಾತಾ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಬಳಿ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ.
- ಬ್ರೋಕರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಲೀಸ್ ಪಡೆಯುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳು ಸರಿಯಿವೆಯೇ ಎಂದು ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರಿಂದ (Legal Verification) ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.