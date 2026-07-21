ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಳಸಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರೊಬ್ಬರಿಗೆ ₹6.88 ಲಕ್ಷ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ನಕಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (Artificial Intelligence) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ದುರ್ಬಳಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬಂತೆ, ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರ ಮುಖ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ‘ಡೀಪ್ಫೇಕ್’ (Deepfake) ವಿಡಿಯೊ ಬಳಸಿದ ಸೈಬರ್ ಕಳ್ಳರು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 6.88 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಂಗನಾಮ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ನಗರದ ನಾರಾಯಣಪುರ ನಿವಾಸಿಯಾದ 66 ವರ್ಷದ ಸಂತ್ರಸ್ತ ವೃದ್ಧರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈಶಾನ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ (CEN) ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಅಪರಿಚಿತ ವಂಚಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದ ನಕಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ವಿಡಿಯೊ
ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೈಬರ್ ಖದೀಮರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೊ ಒಂದನ್ನು ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಮಾತನಾಡಿ ಘೋಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ನಕಲಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಬ್ರಿಟನ್ ನಂಬರ್ನಿಂದ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಕರೆ, ಕೆವೈಸಿ ಲಾಗಿನ್!
ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ನಂಬಿದ ದೂರುದಾರರು, ವಿಡಿಯೊದ ಕೆಳಗಿದ್ದ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಕೆವೈಸಿ (KYC) ಸೇರಿದಂತೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಡೇಟಾ ಕದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ವಂಚಕರು ಸಂತ್ರಸ್ತ ವೃದ್ಧರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಿಟನ್ ದೇಶದ ಕೋಡ್ ಹೊಂದಿರುವ (+44) ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಸೈಬರ್ ಖದೀಮರು, ಮೊದಲು ₹22,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಂತರ, "ನೀವು 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಕೇವಲ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಿಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
₹15 ಲಕ್ಷದ ಆಸೆಗೆ ಬಿದ್ದು ₹6.88 ಲಕ್ಷ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವೃದ್ಧ
ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರೇ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ನಾರಾಯಣಪುರ ನಿವಾಸಿಯು, ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಜೂನ್ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಒಟ್ಟು 6.88 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ವಂಚಕರು ಸೂಚಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಿಂಗಳುಗಳು ಉರುಳಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಲಾಭಾಂಶವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಸಲು ಹಣವಾಗಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅನುಮಾನಗೊಂಡು ತಮಗೆ ಪರಿಚಯವಿರುವವರ ಬಳಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, ತಾವು ಭೀಕರ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರುವುದು ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಡವಾಗಿ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಗಣ್ಯರ ಮುಖಬಳಕೆಯ ಜಾಲ: ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಈಗ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಆರ್ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್, ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರು ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯರ ಮುಖ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಮೂಲಕ ನಕಲಿಸಿ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಿಡಿಯೊಗಳು ಕಂಡರೆ ನಾಗರಿಕರು ತಕ್ಷಣ ನಂಬಬಾರದು. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಅಧಿಕೃತತೆಯನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಸೆಬಿಯಿಂದ (SEBI) ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಅಧಿಕೃತ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.