ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 7 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಈ ವಂಚನೆ ತಿಳಿದು, ಅವರು ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಚೇರಿಯು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕೂಪವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ, ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಜಮೀನು ಅಕ್ರಮ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ದಿಢೀರ್ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ದೇವಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಕಚೇರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿನಿಂದಲೇ ಈ ಭಾರೀ ಅಕ್ರಮ ಮತ್ತು ವಂಚನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಬಾಧಿತ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ದೇವಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿಯೇ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಶಾಕ್! 5 ಕೋಟಿ ಜಮೀನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್!

ಘಟನೆಯ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಳಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಎಂಬುವರ ಮಗಳು ಸ್ವಪ್ನಾ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳಗಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 7 ಎಕರೆ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಜಮೀನಿದೆ. ಈ ಜಮೀನಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ.

ಗೊತ್ತೇ ಆಗದಂತೆ ಮಾರಾಟ!

ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗಳು ಸ್ವಪ್ನಾ ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಇದನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಖದೀಮರು, ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ 7 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಎಂಬಂತೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಮೀನಿನ ಅಕ್ರಮ ಮಾರಾಟದ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಕುಟುಂಬ ತಕ್ಷಣ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಧಾವಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಆಗ ಇದು ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ದೇವಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಇತರ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ 'ಕಿತಾಪತಿ' ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

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ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್!

ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಕುಟುಂಬದವರು ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ದೇವಣ್ಣ ಅವರು "ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಸರಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸಬೇಡಿ" ಎಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (BUDA) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಂಜನೇಯಲು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದರು. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶ ಜೋರಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ (DR) ಮಾಬುನ್ನಿ ಸಾ ಅವರು, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ತಕ್ಷಣವೇ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಿಂಗಳಿಗೆ 4-5 ಪ್ರಕರಣಗಳು; ಎಸ್‌ಪಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನ!

ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅನ್ಯರ ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲೇನಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 4 ರಿಂದ 5 ಈ ರೀತಿಯ ಅಕ್ರಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹಾಗೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಜಾಲ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಇಡೀ ಜಾಲದ ವಿರುದ್ಧ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ (SP) ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೂರು ನೀಡಿ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.