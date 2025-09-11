Woman attacked over daughter education in Bagalkote ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಗಳಿಗೆ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸೊಸೆಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ತೆ, ಮಾವ ಮತ್ತು ಮೈದುನ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಗೊಂಡ ಮಹಿಳೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಮರೆಸುವಂತಹ ಕ್ರೂರ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ತನ್ನ ಮಗಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ ಸೊಸೆಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ತೆ, ಮಾವ ಮತ್ತು ಮೈದುನ ಸೇರಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಘಟನೆ ಹಿನ್ನಲೆ
ಗಾಯಗೊಂಡ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ರೇಣವ್ವ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೇಣವ್ವ ತನ್ನ ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಗಳು ಭಾಗ್ಯಶ್ರಿಗೆ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತನ್ನ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಗೆ (ಮಗಳ ತಾತ-ಅಜ್ಜಿ) ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ, “ಓದಿದ್ದು ಸಾಕು, ಇನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಬೇಸರಗೊಂಡ ರೇಣವ್ವ, “ಹೀಗೆಂದೇಕೆ? ನನ್ನ ಮಗಳು ಇನ್ನೂ ಓದಬೇಕು” ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದ ರೀತಿ
ಮಗಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಳಿದ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಅತ್ತೆ ಶಾರವ್ವ, ಮಾವ ಹನುಮಂತ ಹಾಗೂ ಮೈದುನ ಶೇಖಪ್ಪ ಸೇರಿ ರೇಣವ್ವಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ದೊಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಗಳಿಂದ ಆಕೆಯ ಮೈತುಂಬಾ ಬಾಸುಂಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ.
ಗಾಯಾಳುವಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ಗಾಯಗೊಂಡ ರೇಣವ್ವಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ತೀವ್ರ ಹೊಡೆತಗಳಿಂದಾಗಿ ಆಕೆಯ ಶಾರೀರಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಆತಂಕಕರವಾಗಿದ್ದರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಂತರ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಕ್ರೋಶ
ಮಗಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಕೇಳಿದ ತಾಯಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ತಾಯಿಗೆ ಬದಲು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ದಾಳಿ ನಡೆದಿರುವುದು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದು ಜನತೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾನೂನು ಕ್ರಮದ ಬೇಡಿಕೆ
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಶಾರವ್ವ, ಹನುಮಂತ ಹಾಗೂ ಶೇಖಪ್ಪ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗುತ್ತಿದೆ.