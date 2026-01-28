Bengaluru Dream Shattered ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ₹7.5 ಕೋಟಿ (US$1.5 ಮಿಲಿಯನ್) ಮೌಲ್ಯದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ದೋಚಿ, ಕಳ್ಳರು ನಗದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಭರಣಗಳನ್ನೂ ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಜನವರಿ 18 ರ ರಾತ್ರಿ ಆಗ್ರಾದ ಸಿಕಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ರೋಜರ್ ಶೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿದೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಅನುಪಮ್ ಶರ್ಮಾ, ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಅನುರಾಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತ ಸಂಜಯ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ನಗದು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ದೋಚಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪೊಲೀಸರು ಕೇವಲ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ, ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಭೂಗತದಲ್ಲಿ ಹೂತುಹೋಗಿದ್ದ ₹7.5 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಪಮ್ ತನ್ನ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾ ಪ್ರಭಾವಿ ಗೆಳತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲು ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದ. ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಆರಾಮವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಬಯಸಿದ್ದ.
ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರೋಜರ್ ಶೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿರುವ ಅನುಪಮ್ ಶರ್ಮಾ, ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಮಾಲೀಕ ದೀಪಕ್ ಬುದ್ಧಿರಾಜ ಅವರ ಆಪ್ತಮಿತ್ರರಾಗಿದ್ದರು. ಸಂಬಳ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನಗದು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜರ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತಿಜೋರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಜನವರಿ 18 ರ ರಾತ್ರಿ, ಅವನು ಛಾವಣಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಲಾಕರ್ ಅನ್ನು ದೋಚಿದನು. ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಮಾಲೀಕರು ದೂರು ನೀಡಿದಾಗ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5.4 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕದ್ದಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದರು.
ಗೆಳತಿಯ ದುಬಾರಿ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕನಸು
ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ನಂತರ, ಅನುಪಮ್ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದನು. ಅವನಿಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾ ಗೆಳತಿ ಇದ್ದಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಬಯಸಿದ್ದಳು. ಅವಳು ಜೊತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅವನು ಬಯಸಿದ್ದನು. ಈ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು, ಅವನು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಅಗೆದು ಕದ್ದ ಮಾಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಮರೆಮಾಡಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರು ಅವನ ಕರೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದಾಗ, ಮಾಸ್ಟಮೈಂಡ್ ಮುರಿದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದನು.
ನೆಲದಡಿಯಲ್ಲಿ 7.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ನಿಧಿ ಪತ್ತೆ
ಆರೋಪಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಅಗೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಸಿಕ್ಕ ಹಣವನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು. ಅವರು 6.6 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ನಗದು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 7.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಜ್ರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಮಾಲೀಕ ದೀಪಕ್ ಬುದ್ಧಿರಾಜ ಅವರು 100% ಚೇತರಿಕೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ದೀಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು.