ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಫಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನಂತರ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಸಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಾದ ಅಭಿಜೀತ್ ದೀಪ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ವಿಮಾನದಲ್ಲೇ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಗಲಭೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ತಡೆಯುವ ನಿಖರ ತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಅಚ್ಚರಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ SIR ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಹಾರಿಬಂದ ಕಾಕ್ರೋಜ್ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಅಭಿಜೀತ್ ದೀಪ್ಕೆ, ಜರ್ಮನಿಯಂದ ಬಂದ ಯುಟ್ಯೂಬರ್ ಧ್ರುವ್ ರಾಠಿ, ಸದಾ ಬಿಜೆಪಿ, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಬೈಯುತ್ತಲೇ ದಿನ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಠುಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಜೆನ್ ಜೀಗಳು ಇವರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಇದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರು, ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ಕಡಿಮೆಯಾದರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಕೊನೆಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಯಾದರೂ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋಣ ಎಂದುಕೊಂಡರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಅವಕಾಶವೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಹಿಂಸಾಚಾರ, ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ, Gen Z ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅನಾಹುತ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಗೂಬೆ ಕೂಡಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲವೂ ಇಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನಿರಾಕರಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸರೇ ಏಕೆ?
ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ಸಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸೌರವ್ ದಾಸ್, ಅಶುತೋಷ್ ರಂಕಾ ಮತ್ತು ಅಭಿಜೀತ್ ದಿಪ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸರು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು. ಆಗ ನಾಟಕೀಯ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದವು. ಪೊಲೀಸರು ವಿಮಾನದ ಒಳಗಿನಿಂದ ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು. ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಅನ್ನು ಏಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು ಎಂಬುದು ಚರ್ಚಿಸಲಾದ ವಿಷಯ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಉದ್ದೇಶವೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಪುರುಷ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದರೆ, ಕಳೆದ ಬಾರಿಯಂತೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಮಾನದೊಳಗಿನ ಹಜಾರಗಳು ಕಿರಿದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಚಲನೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಸ್ಥಳವಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಜಗಳವು ದೊಡ್ಡ ಗದ್ದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ವಿಮಾನದೊಳಗೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಂತೆಯೇ, ಮಹಿಳೆಯರು ಹೋದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದು ದೀಪ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಬಾರಿ, ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಬಹಳ ನಿಖರವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು. ಜುಲೈ 20 ರ ಗಲಭೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಾಜಾವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಕಳುಹಿಸುವುದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಕ್ರಮವಾಗಿರಬಹುದು. ಸಿಜೆಪಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಪುರುಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯುವತಿಯರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿನೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದ ದೀಪ್ಕೆ
ಪೊಲೀಸರು ವಿಮಾನ ಹತ್ತಿದರು. ದೀಪಕ್ ಕಿಟಕಿಯ ಸೀಟಿನಿಂದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ದಾಸ್ ಮಧ್ಯದ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು, ರಂಕಾ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನೋಡಿ, ಸಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು "ಇಂಕ್ವಿಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್" ಮತ್ತು "ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ" ನಂತಹ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು ಒಂದು ಡಜನ್ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದರು. ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ಮೊದಲು ದೀಪಕ್ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದರು. ಅವರು ಇಳಿಯುವವರೆಗೆ ಕಾಯಬಹುದಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು.
ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ದೇಶ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಮಾನದಿಂದಲೇ ನೇರವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೀಪ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ. ದೀಪಕ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ "ನಾನು ಬಂಧಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ" ಎಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.