ಕ್ಯಾಬ್ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ₹350 ಬಾಡಿಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಚಾಲಕನಿಗೆ ₹1,000 ನೀಡಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಚಾಲಕ ಹಣದ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದೆ ಕಂಪನಿಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಘಟನೆಯ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ.
₹1,000 ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಮಣಿಯದ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕ: ಮಹಿಳೆಯ ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ವೈರಲ್!
₹350 ಬಾಡಿಗೆಗೆ ₹1,000 ನೀಡುವ ಆಫರ್!
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಭಾರೀ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಳೆಯುವಂತೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಚಾಲಕನಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ₹1,000 ನೀಡುವುದಾಗಿ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಹಣದ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಮಣಿಯದ ಚಾಲಕನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವಂತೆ, ಕ್ಯಾಬ್ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಾಡಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹350 ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮಹಿಳೆ ಚಾಲಕನಿಗೆ ₹1,000 ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಹಿಳೆಯ ಒತ್ತಾಯ!
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚಾಲಕ ಮಹಿಳೆಯ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಆಕೆ ಗೇಟ್ ತೆರೆದು ಒಳಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಕೇವಲ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ನಂತರ ಹೊರಡಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ, ಚಾಲಕ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕಂಪನಿಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ಮನೆಗಳೊಳಗೆ ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆತ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮಹಿಳೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಚಾಲಕ ₹350 ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆ ₹1,000 ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಚಾಲಕ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬದಲಿಸಿಲ್ಲ.
“₹1 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟರೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ!”
ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹಣದ ಆಫರ್ ನೀಡಿದರೂ ಚಾಲಕ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ₹1 ಲಕ್ಷ ನೀಡಿದರೂ ಇಂತಹ ಆಫರ್ಗೆ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಮಹಿಳೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಕ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರೈಡ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಚಾಲಕ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಆತ ರೈಡ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವರದಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.
ಚಾಲಕನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಏನು?
ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲಕ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಚಾಲಕರು ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಪರಿಚಿತರ ಆಹ್ವಾನಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕವನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಆದರೆ, ಈ ಘಟನೆ ವಂಚನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿತ ಸತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.
ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಸಿಗುವ ಪಾಠವೇನು?
ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು, ಅಪರಿಚಿತರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹಣದ ಆಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ವೈರಲ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮುಂದಿಡುತ್ತದೆ.