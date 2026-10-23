ಹೆತ್ತವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯೆಂಬಂತೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಭಾರತದಿಂದ ಅವರ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು, ಆಕೆ ಅದನ್ನು ತೆರೆದು ನೋಡುವ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಹೆತ್ತವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವರಾದರೂ, ಮದುವೆಯಾಗಿ ದೂರದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರೂ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅವರು ಸದಾ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯೆಂಬಂತೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಭಾರತದಿಂದ ಅವರ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು, ಆಕೆ ಅದನ್ನು ತೆರೆದು ನೋಡುವ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತದಿಂದ ಮಗಳಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆ!
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಳಕೆದಾರರಾದ ತಾನ್ಯಾ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಭಾರತದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿದ ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ತಾನ್ಯಾ ಅವರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಮುನ್ನ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ಕಳುಹಿಸಿದ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ತಲುಪಿದೆ. ಅದನ್ನು ತೆರೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಪಾರವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಾನ್ಯಾ ಪಾರ್ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದೊಂದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಖುಷಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ತಿಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಅವರು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, “ಅಮ್ಮ-ಅಪ್ಪ ಭಾರತದಿಂದಲೇ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ” ಎಂಬ ಅರ್ಥದ ಬರಹವನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ದೂರದ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಈ ಉಡುಗೊರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.
‘ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವಳಾದರೂ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನ ಮುಂದೆ ಮಗುವೇ!’
ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ತಾನ್ಯಾ, ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ಉಡುಗೊರೆ ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ ತಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಾದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾರ್ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆದು ತೋರಿಸುವಾಗ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿನ ಸಂತೋಷ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾಯಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಅವರು, ಆ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಪೋಷಕರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮ್ಮನ ಕೈರುಚಿ, ಮನೆಯ ತಿಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದವರು ತೋರಿಸುವ ಕಾಳಜಿ ದೂರದ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರುಕಳಿಸುತ್ತವೆ. ತಾನ್ಯಾ ಅವರ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಇದೇ ಭಾವನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
‘ಹ್ಯಾಪಿ ದೀಪಾವಳಿ ಅಮ್ಮ-ಅಪ್ಪ’ ಎಂದ ತಾನ್ಯಾ
ವಿಡಿಯೋದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಾನ್ಯಾ ತಮ್ಮ ತಂದೆ-ತಾಯಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಹ್ಯಾಪಿ ದೀಪಾವಳಿ, ಮಮ್ಮಿ ಪಪ್ಪಾ” ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಉಡುಗೊರೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರೀತಿ, ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಮತ್ತು ಮನೆಯೊಂದಿಗಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವವರಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯವರಿಂದ ಬರುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉಡುಗೊರೆಯೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಂತೋಷ ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಾನ್ಯಾ ಅವರ ಅನುಭವ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ದೂರ ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೂ ಪೋಷಕರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸದಾ ತಮ್ಮ ಮನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸುಂದರ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.