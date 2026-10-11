ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಆಮದು ವ್ಯತ್ಯಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಿಳಾಸದ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ 5 ಕೆಜಿ ಮತ್ತು 2 ಕೆಜಿಯ 'ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಎಲ್ಪಿಜಿ' (FTL) ಸಣ್ಣ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11): ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎಲ್ಪಿಜಿ (LPG) ಅನಿಲ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಜನರು ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡೇನ್, ಭಾರತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಗೂ ಎಚ್ಪಿ ಗ್ಯಾಸ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಹಠಾತ್ತನೆ ತಡೆಹಿಡಿದಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ.
ಭಾರತವು ತನ್ನ ಅಗತ್ಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಅನಿಲವನ್ನು ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಅನಿಲವನ್ನು ಹೊತ್ತ ಹಡಗುಗಳು ‘ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ’ ಮೂಲಕವೇ ಭಾರತ ತಲುಪಬೇಕು. ಆದರೆ, ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ವ್ಯತ್ಯಯಗೊಂಡು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಅನಿಲ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರೂ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರಮ ಏನು?
ಎಲ್ಪಿಜಿ ಅಭಾವ ತೀವ್ರಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿತು. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಹೊಸ ಅನಿಲ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಮೇಲಿನ ತಡೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗವೊಂದನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ‘ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಎಲ್ಪಿಜಿ (FTL)’ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಾವುದೇ ವಿಳಾಸದ ಸಾಕ್ಷಿ (Address Proof) ಇಲ್ಲದೆ ಸಣ್ಣ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು (5 ಕೆಜಿ/2 ಕೆಜಿ) ಸುಲಭವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಣ್ಣ ಎಲ್ಪಿಜಿ (FTL) ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿತರಕರ ಬಳಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯಾವುದೇ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಅಥವಾ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
- ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖಾಲಿಯಾದ ನಂತರ ಖಾಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನೀಡಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊಸ ಭರ್ತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
- ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಸ್ ವೆಚ್ಚ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಕೇವಲ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಬೆಲೆ ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಸಾಕು.
- ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ನಗರಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಖಾಯಂ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಉಪಯುಕ್ತ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಆಮದು ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಗುವುದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ, ತೈಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಂದಿರುವ ‘ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಎಲ್ಪಿಜಿ (FTL)’ ಸಣ್ಣ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿ, ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ವಿತರಣೆ ಪುನರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.