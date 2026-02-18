ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಪೈಜಾಮ ದಾರವನ್ನು ಬಿಚ್ಚುವುದು ಅತ್ಯಾ*ಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಎಂದು ಕರೆದ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ತೀರ್ಪನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಪೈಜಾಮ ದಾರವನ್ನು ಬಿಚ್ಚುವುದು ಅತ್ಯಾ*ಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಂಗಳವಾರ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಅತ್ಯಾ*ಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅತ್ಯಾ*ಚಾರ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಎಂದು ಕರೆದ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ತೀರ್ಪನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಲಹಾಬಾದ್ನ ಈ ತೀರ್ಪು ಆರೋಪಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯ ಘನತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.
2025 ರ ಮಾರ್ಚ್ 17ರಂದು ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ ಈ ತೀರ್ಪು ಕೋಲಾಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ವೀ ದಿ ವುಮೆನ್ ಎಂಬ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಘಟನೆಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ವಕೀಲೆ ಶೋಭಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಪತ್ರ ಬರೆದ ನಂತರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿತು. ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಜೋಯ್ಮಲ್ಯ ಬಾಗ್ಚಿ ಮತ್ತು ಎನ್.ವಿ. ಅಂಜಾರಿಯಾ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅತ್ಯಾ*ಚಾರಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಮೂಲ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡಿತು..
ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಗುಪ್ತಾ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಎಚ್.ಎಸ್. ಫೂಲ್ಕಾ ಅವರ ಮನವಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಪೀಠ, ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪು ವಾಸ್ತವದ ಕಡೆಗೆ ಅಗೌರವ ತೋರಿದಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ತತ್ವಗಳ ಸರಿಯಾದ ಅನ್ವಯಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಬಾರದು, ಜೊತೆಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಾಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೀರ್ಪನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾ ಸಿಜೆಐ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪಿನವರೆಗೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವ ರಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ಸಂವೇದನಾಶೀಲರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಿಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಮುಕ್ತ ವಿಧಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ದುರ್ಬಲ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅನಿರುದ್ಧ ಬೋಸ್ ಅವರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯವೂ ಇದೇ ವೇಳೆ ವಿನಂತಿಸಿದೆ.
ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಭಾರವಾದ, ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸಿಜೆಐ ನೇತೃತ್ವದ ಪೀಠವು ಹೇಳಿದೆ.