ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಶ್ಬೆಹರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸ್ವಪನ್ ದಾಸ್ಗುಪ್ತ, ಟಿಎಂಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತ, ಟಿಎಂಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಸರ್ಕಾರ್, ತಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಮೇಲೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ, ರಾಶ್ಬೆಹರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸ್ವಪನ್ ದಾಸ್ಗುಪ್ತ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಟಿಎಂಸಿ ವಿರುದ್ಧ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಕಾಳಿಘಾಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭೇಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಕಾಳಿಘಾಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಳ. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಶ್ಬೆಹರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಇದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿಯ ದಾಸ್ಗುಪ್ತರಿಂದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಆರೋಪ, ಬೆದರಿಕೆ ಮಾತು
ಹಾಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅವರು, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಅಮಿತ್ ಶಾಗೆ ತೋರಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. 'ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ, 15 ವರ್ಷಗಳ ಟಿಎಂಸಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ದಾಸ್ಗುಪ್ತ ಹೇಳಿದರು.
ಮತದಾನದ ವಾತಾವರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹುತೇಕ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. 'ವಾತಾವರಣ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಎದುರಾಳಿ ಟಿಎಂಸಿಯವರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ನನಗೆ ಬೇರೆ ದೂರುಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಮತದಾರರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು. 'ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸೇರಿಸಿದರು.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಐ-ಪ್ಯಾಕ್ (I-PAC) ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದರು. 'ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿಯಬೇಕು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿಯಬೇಕಾದರೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವವರನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕಿತ್ತೊಗೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಮತದಾರರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವುದನ್ನೇ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಅವರನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಿಂದ ದೂರವಿಡಲಿ ಎಂದರು.
ಟಿಎಂಸಿಯ ಸರ್ಕಾರ ತಿರುಗೇಟು, ಅಕ್ರಮಗಳ ಆರೋಪ
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಖರಗ್ಪುರದ ಟಿಎಂಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ದಿಲೀಪ್ ಘೋಷ್ ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಕಟುವಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸರ್ಕಾರ್, 'ದಿಲೀಪ್ ಘೋಷ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದಲೇ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಲಿ ಗೌರವವಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
'ನಿನ್ನೆ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಮುಗಿದ ಮೇಲೂ ಅವರು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹೀರೋ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಖರಗ್ಪುರದ ಜನರಿಗೆ ಅವರು ಜೀರೋ. ಅದು ಇಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು.
ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸರ್ಕಾರ್ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಮತದಾರರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. 'ಆದರೆ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮತಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ವಾರ್ಡ್ ಮೂರು, ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಐದರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕೆಲವೆಡೆ ಇವಿಎಂ ಅಥವಾ ಬಿಎಲ್ಒಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವು ನಿಜವಾದ ಮತದಾರರನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಎಲ್ಒ ನೀಡಬೇಕಿದ್ದ ಚೀಟಿ ಅವರ ಬಳಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಉಪ-ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಮತದಾನದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಏಕೈಕ ಗುರಿ ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ಚುನಾವಣೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಮತದಾರರು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕು ಎಂದರು.
ತಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮತಗಳು ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಬಿಜೆಪಿ ವಿಳಂಬ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನನಗೆ ಅನುಮಾನವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಇಂದು ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ 234 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮೇ 4 ರಂದು ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. (ANI)
