ಐಎಫ್ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪರ್ವೀನ್ ಕಸ್ವಾನ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಬ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕ್ರೈಟ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಾವಿನ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಪಟ್ಟೆಗಳ ಸೌಂದರ್ಯ, ಅದರ ನಿಶಾಚರಿ ಮತ್ತು ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖನವು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿಯಾದ ಹಾವೊಂದನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪದಷ್ಟೇ ವಿಷಕಾರಿಯಾದ ಬ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕ್ರೈಟ್ (Banded Krait) ಹಾವಿನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದು ಎಷ್ಟು ವಿಷಕಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಐಎಫ್ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ರಾತ್ರಿ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುವಾಗ ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವಿನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಐಎಫ್ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪರ್ವೀನ್ ಕಸ್ವಾನ್, ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಬ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕ್ರೈಟ್ ಹಾವಿನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಾರ್ಚ್ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಪಟ್ಟೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ, ಅದರಲ್ಲೂ ಹಾವಿನ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವು ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಆಕರ್ಷಿಸಿತು.
ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಪಟ್ಟೆಗಳು
'ಆ ಸುಂದರವಾದ ಪಟ್ಟೆಗಳು. ಬ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕ್ರೈಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವು. ರಾತ್ರಿ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುವಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀಡಿದೆ!!' ಎಂದು ಪರ್ವೀನ್ ಕಸ್ವಾನ್ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊ ಬೇಗನೆ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತು. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮೂರು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕ್ರೈಟ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಬ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕ್ರೈಟ್ಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಹಾವಿನ ವಿಶೇಷ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣವು ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಸ್ಮಯ
ಅದು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಖಚಿತವೇ ಎಂದು ಒಬ್ಬ ವೀಕ್ಷಕರು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೆಯ ನಡಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಾವನ್ನು ಕಂಡು ತಾನು ಭಯಭೀತನಾಗಿದ್ದೆ, ಸತ್ತೇ ಹೋದೆ ಎಂದು ಅನಿಸಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆಗಳ ಡಿವೈಡರ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಪಟ್ಟೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ, ಅನೇಕರು ಹಾವಿನ ಬಣ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ತೀವ್ರ ವಿಷದ ಕಾರಣ, ಇತರ ಜೀವಿಗಳು ಅದರಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಈ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದೊಂದು ವಿಸ್ಮಯ ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವೀಕ್ಷಕರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕ್ರೈಟ್
ಬ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕ್ರೈಟ್ ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವು. ವೀಡಿಯೊದ ಕೆಳಗೆ, ಅವರು ಹಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಅಗಲವಾದ ಪಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ತ್ರಿಕೋನ ದೇಹದ ಆಕಾರದಿಂದ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಶಾಚರಿ. ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವದ್ದು. ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಮಾನವ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಲಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳ ಬಳಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕ್ರೈಟ್ ಬಲವಾದ ನ್ಯೂರೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ವಿಷವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಡಿತಗಳು ಅಪರೂಪ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾವನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಕೆರಳಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಇತರ ಹಾವುಗಳು, ಹಲ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತದೆ. ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದವು, ಇದು ಈ ಹಾವಿನಿಂದಾಗುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಫೋರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ
ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಹಾವು (Indian Cobra), ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರೈಟ್ (Common Krait), ರಸ್ಸೆಲ್ಸ್ ವೈಪರ್ (Russell's Viper) ಮತ್ತು ಸಾ-ಸ್ಕೇಲ್ಡ್ ವೈಪರ್ (Saw-scaled Viper). ಇವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಾವು ಕಡಿತ ಮತ್ತು ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಗ್ ಫೋರ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಇವು ಜನವಸತಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ಜನರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಜನರು ಈ ನಾಲ್ಕು ಹಾವಿನ ಕಡಿತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ, ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ (King Cobra) ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕ್ರೈಟ್ (Banded Krait) ಕೂಡ ಅತಿ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಹಾವುಗಳು ಕಚ್ಚಿದರೆ ಸಾವು ಖಚಿತವೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇವು ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದೇ ಸೀಮಿತ ಕೆಲವು ದಟ್ಟಾರಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇವು ಬಿಗ್ ಫೋರ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ.