ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ತಡೆಯಲು ಯುಪಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೈಟೆಕ್ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಬೆದರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. .
ಲಕ್ನೋ, ಆಗಸ್ಟ್ 19: ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ತಡೆಯಲು ಯುಪಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೈಟೆಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಎರಡನೇ ದಿನ (ಮಂಗಳವಾರ) ಸೈಬರ್ ತಜ್ಞರು ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವ ಅಪರಾಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಈ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಬಲಿಪಶುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್ ಅಪರಾಧಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಅಪಾಯ
ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ಕರ್ನಲ್ ನೀತೀಶ್ ಭಟ್ನಾಗರ್ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್ನಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್ನಲ್ಲಿ ಕದ್ದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನೂ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಫಲಕ ಸದಸ್ಯ ಅಮೀರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನಾಮಧೇಯ ಮತ್ತು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಫಲಕ ಸದಸ್ಯ ವಿಷ್ಣು ನಾರಾಯಣ ಶರ್ಮಾ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಹೈಟೆಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದರು. ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೇಟಾ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾನೂನು ಈ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದರು.
ಸೈಬರ್ ಸೆಲ್ ಡಿಐಜಿ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿಕೆ
ಇಂದು ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸೈಬರ್ ಸೆಲ್ ಡಿಐಜಿ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು. ಇದು ದೇಶದ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. AI ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ನಂತಹ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಜಾಗತಿಕ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್ ಎಂಬುದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಟಾರ್ ಬ್ರೌಸರ್ನಂತಹ ವಿಶೇಷ ಪರಿಕರಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ:
- ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳ ಅಕ್ರಮ ವ್ಯಾಪಾರ
- ಅಪಹರಣ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ
- ಕದ್ದ ಮಾಹಿತಿಯ ಮಾರಾಟ
- ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಲೆ ಅಥವಾ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು
ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ
ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಮತ್ತು ಎಥೆರಿಯಮ್ನಂತಹ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹಣಕಾಸು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಆದರೆ ಇದರ ದುರುಪಯೋಗವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ-
- ನಕಲಿ ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು ವಂಚನೆ ಯೋಜನೆಗಳು
- ಅನಾಮಧೇಯ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹಣಕಾಸು
- ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ವ್ಯಾಲೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ದಾಳಿಗಳು
ಈ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುವುದು
- ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂವಹನ ಬಳಕೆ ಅಗತ್ಯ.
- ಬಹು-ಅಂಶ ದೃಢೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಲೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಿ.
- ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕು.
- ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ವಹಿವಾಟು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬೇಕು.
- ಜನಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್ನ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಬೇಕು.
- ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು.