ಅಪರಾಧ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲು ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. 2017 ರ ಮೊದಲು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 12 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಯುವಕರಿಗೆ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಏಕೆ?
ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಶೂನ್ಯ ಸಹಿಷ್ಣುತಾ ನೀತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು NAFIS ನಂತಹ ಹೈಟೆಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಪೊಲೀಸರು ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಪರಿಚಿತ ಶವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಸಿದೆ.
ಈಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 12 ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು
ಲಕ್ನೋ, ವಾರಣಾಸಿ, ಆಗ್ರಾ ಮತ್ತು ಘಾಜಿಯಾಬಾದ್ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಝಾನ್ಸಿ, ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್, ಗೋರಖ್ಪುರ, ಕಾನ್ಪುರ, ಬರೇಲಿ, ಗೊಂಡಾ, ಅಲಿಘರ್ ಮತ್ತು ಮುರಾದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಅಯೋಧ್ಯೆ, ಬಸ್ತಿ, ಬಾಂದಾ, ಆಜಂಗಢ್, ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಮತ್ತು ಸಹರನ್ಪುರದಲ್ಲಿ 6 ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
NAFIS ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಬೆರಳಚ್ಚು ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (NAFIS) ಮೂಲಕ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4,14,473 ಬೆರಳಚ್ಚುಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಪರಾಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಪರಿಚಿತ ಶವಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ವೇಗಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಸೋಮವಾರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ, ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರತಿಕ್ರಮಗಳಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತದ ತಜ್ಞರು ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.