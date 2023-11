Viral: ಬಾಲಕಿಯ ಮೈಮೇಲೆ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ ರಾಮ್‌, ರಾಧೆಯ ಹೆಸರು, ವೈದ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚರಿ!

Ram And Radhe Name are seen written on the girl body: ವೈದ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚರಿ ಎನಿಸುವಂತೆ ಘಟನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಹರ್ದೋಯಿಯಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯ ಮೈಮೇಲೆ ರಾಮ್‌, ರಾಧೆ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ವೈದ್ಯರು ಹಾಗು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅಚ್ಚರಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ