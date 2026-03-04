ಬಿಹಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಯಾರು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಪಾಟ್ನಾ(ಮಾ.4): ಬಿಹಾರದ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದಾದ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಜೆಡಿಯು ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಉನ್ನತ ಉದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಂತರ ಅವರು ಬಿಹಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯೂಸ್18 ಹಿಂದಿ ಮೂಲಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ. ಜೆಡಿಯು ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಗುರುವಾರ ಸಂಸತ್ತಿನ ಮೇಲ್ಮನೆಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
75 ವರ್ಷದ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ದಾಖಲೆಯ 10 ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿತನ್ ರಾಮ್ ಮಾಂಝಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, 2015 ರಿಂದ ಅವರು ಹಾಟ್ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎನ್ಡಿಎ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಮಹಾಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅವರು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಯಾರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ನಿಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಊಹಾಪೋಹಕ್ಕೆ ಬಲ ತುಂಬಿರುವ ಜೆಡಿಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಜಯ್ ಝಾ ಬುಧವಾರ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಪಾಟ್ನಾಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಲಾಲನ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ರಾಜೀವ್ ರಂಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಪಾಟ್ನಾಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದ ಐದನೇ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಲೆಕ್ಕದ ಸವಾಲು ಇದೆ. ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು 41 ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಯು, ಎಲ್ಜೆಪಿ (ರಾಮ್ ವಿಲಾಸ್), ಎಚ್ಎಎಂ ಮತ್ತು ಆರ್ಎಲ್ಜೆಎಂ ಶಾಸಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಎನ್ಡಿಎಯ ಒಟ್ಟು ಬಲ 202 ಆಗಿದ್ದು, ಐದು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳು ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ, ಐದನೇ ಸ್ಥಾನವು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಗಿಯಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಕುಶ್ವಾಹ ಅವರನ್ನು ಎನ್ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಜೆಪಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಚಿರಾಗ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಅವರು ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ ನಂತರ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನವು ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಅಥವಾ ಗೈರುಹಾಜರಿಯ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಗುರುವಾರ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಎನ್ಡಿಎ ಶಾಸಕರನ್ನು ಪಾಟ್ನಾಕ್ಕೆ ಕರೆಸಲಾಗಿದೆ.