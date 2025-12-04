ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಈಗ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಂದಿದೆ, ಇದು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ನವದೆಹಲಿ (ಡಿ.4):ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ, ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಚರ್ಚೆ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನುವ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ, ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಾಕಾರವಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಬಂಧಿತ ನಾಯಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತ ನಡುವೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಬಹುದೆಂಬ ವಾತಾವರಣವಿತ್ತು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆಗಳು ತಣ್ಣಗಾಗಿವೆ. ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆ ವಿಳಂಬವಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು? ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಏನು ಅನ್ನೋದರ ಅಂಶ ಈಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಬಿಸಿನೆಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಷರತ್ತನ್ನು ಹಾಕಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತವು ಸುಂಕಗಳಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಬಯಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಭಾರತವು ಮೊದಲು ಎಫ್ -35 ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಷರತ್ತನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಭಾರತವು ಎಫ್ -35 ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಹೊಸ ನೀತಿಗಳ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿಯೂ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಹೇಳಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಈಗ ನಿಂತುಹೋಗಿವೆ.

ಈಗ ಇರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ, 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಐದು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು, ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ವಿಧಿಸಿರುವ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಅಮೆರಿಕದ ಈ ಷರತ್ತಿನಿಂದಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನಕರ ಸುದ್ದಿಯೆಂದರೆ ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಭಾರತ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ನಡುವೆ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಭಾರತದ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಆಗಿರುವ ಸುಖೋಯ್‌-57

ಭಾರತದ ವಾಯುಸೇನೆಗೆ ಐದನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಸ್ಟೀಲ್ತ್‌ ಫೈಟರ್‌ಜೆಟ್‌ಗಳ ಅಗತ್ಯ ಖಂಡಿತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್‌, ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ರಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳು ಸ್ಟೀಲ್ತ್‌ ಫೈಟರ್‌ಜೆಟ್‌ ಪೂರೈಸುವ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿರುವ ರಷ್ಯಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸುಖೋಯ್‌ 57 ನೀಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.