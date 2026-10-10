ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಿಲುವು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಲವೇ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಸುಂಕದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಇದೀಗ ತಾವೇ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಡೀಸೆಲ್ ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.10): ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಹಾಗೂ ಇಂಧನ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಳೆದಿದ್ದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ನಿಲುವೇ ಸರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಕಾಲವೇ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಚೀನಾವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಲು ಸಾಲು ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಂಕಗಳ (Tariffs) ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಇದೀಗ ತಾವೇ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಧನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕದ 'ಇಬ್ಬಂದಿ ನೀತಿ'ಯನ್ನು (Double Standards) ಜಗತ್ತಿನೆದುರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ರಷ್ಯಾದ ಎದುರ ಡೀಸೆಲ್ಗಾಗಿ ಮಂಡಿಯೂರಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇಂಧನ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣವೇ 3 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಡೀಸಲ್ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬರಲಿರುವ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಟನ್, ತದನಂತರ 10 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಹಾಗೂ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 30 ಲಕ್ಷ ಟನ್ (3 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್) ಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಸುಂಕದ ಗದಾಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದ ಟ್ರಂಪ್!
ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 2025 ರಲ್ಲಿ, ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಇಂಧನ ಖರೀದಿಸುವ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಮೇಲಾದರೂ ಶೇ. 100 ರಷ್ಟು ದಂಡ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶೇ. 25 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಹೇರಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ಒಟ್ಟು ಅಮೆರಿಕನ್ ಸುಂಕ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ. 50 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಟ್ರಂಪ್, ಇದೇ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 ರಂದು ರಷ್ಯಾ ಇಂಧನ ಖರೀದಿಸುವ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ಶೇ. 100 ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಹೊಸ ಕಾನೂನಿಗೆ ಅಂಕಿತ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡೇ ಈ ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು.
ಭಾರತದ ನಿಲುವು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಏನಾಗಿತ್ತು?
ಭಾರತವು ತನಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಒಟ್ಟು ಕಚ್ಚಾತೈಲದ ಪೈಕಿ ಶೇ. 90 ರಷ್ಟನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಿಂದಲೇ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯ 'ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ' (Hormuz Chokepoint) ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಶೇ. 40 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಚ್ಚಾತೈಲವನ್ನು ರಷ್ಯಾವೇ ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದ ರೈತರ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಲಾರಿಗಳ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಏಕೈಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಅಗ್ಗದ ದರದ ತೈಲವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು.
ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ, ಭಾರತಕ್ಕಿನ್ನೊಂದು ನ್ಯಾಯವೇ?
ಭಾರತವು ತನ್ನ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ತಂದಾಗ, "ಭಾರತವು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಧನಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ನಾಯಕರುಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಉಪದೇಶ ನೀಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಈಗ ಅದೇ ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಇಂಧನ ದರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಡೀಸಲ್ ಖರೀದಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು "ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಯಶಸ್ಸು" (Great Deal) ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳ ಹಿತ ಕಾಯಲು ಅಗ್ಗದ ಇಂಧನ ಖರೀದಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕನೂ ತನ್ನ ದೇಶದ ಜನರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ, ಭಾರತವೂ ತನ್ನದೇ ಪ್ರಜೆಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಇದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಅಮೆರಿಕ ನೈತಿಕ ಉಪದೇಶ ನೀಡುವುದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೀಗ ಜಾಗತಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.