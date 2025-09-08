ಐಟಿ ಮತ್ತು ಎಐನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. 2047 ರ ವೇಳೆಗೆ ಯುಪಿಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು, 15-20 ಡೆಕಾಕಾರ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು.
ಲಕ್ನೋ, 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್: ಕಳೆದ ಎಂಟೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (ಐಟಿ) ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ)ಯಂತಹ ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು 2017 ರ ಮೊದಲು ಇದ್ದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೃಢ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ.
2047 ರ ವೇಳೆಗೆ ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ 15 ಡೆಕಾಕಾರ್ನ್ಗಳು (೧೦ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಕಂಪನಿಗಳು) ಇರಬೇಕೆಂಬುದು ಸಿಎಂ ಯೋಗಿಯವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಐಟಿ, ಎಐ ಮತ್ತು ಡೀಪ್-ಟೆಕ್ನಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ೪ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುವಕರನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯಾಗಿ ರೂಪಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
೨೦೧೭ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಬದಲಾವಣೆ
೨೦೧೭ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಘನ ನೀತಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರಫ್ತು ತುಂಬಾ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು, ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಕೇವಲ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದವು, ರಾಜ್ಯವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಓಟದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಇಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ:
- ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ
- ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ
- ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯುಪಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ
ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಐಟಿ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
೨೦೩೦ರ ವರೆಗೆ ಯುಪಿಯ ರೋಡ್ಮ್ಯಾಪ್
೨೦೩೦ರ ವೇಳೆಗೆ ಯುಪಿಯನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ದೊಡ್ಡ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
- ಲಕ್ನೋ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಎಐ ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳಲಿದೆ
- ಎನ್ಸಿಆರ್, ಲಕ್ನೋ ಮತ್ತು ನೋಯ್ಡಾವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೇಂದ್ರ (ಜಿಸಿಸಿ) ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು
- ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು
- ೨೦೩೦ರ ವೇಳೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ೨೦ ಯುನಿಕಾರ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗುರಿ
- ಇಸ್ರೋ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು, ಇದು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ
- ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರಫ್ತನ್ನು ೫ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಲಿದೆ
೨೦೪೭ರ ವರೆಗಿನ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ
- ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ೨೦೪೭ರ ವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗುರಿ:
- ಯುಪಿಯನ್ನು ಎಐ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ಚೈನ್ನ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು
- ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾರಿಡಾರ್ ಆಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು
- ೧೫ ರಿಂದ ೨೦ ಡೆಕಾಕಾರ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು
- ಯುಪಿ ಭಾರತದ ಐಟಿ ರಫ್ತಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ರಾಜ್ಯವಾಗಬೇಕು
ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ತಂಭಗಳು
ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವು ನಾಲ್ಕು ಸ್ತಂಭಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ: ಎಐ ನಗರ, ಹಸಿರು ಐಟಿ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಜಾಗತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೇಂದ್ರ (ಜಿಸಿಸಿ), ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ.
ಇವುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಗಮನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು:
- ಎಐ ಮತ್ತು ಡೀಪ್-ಟೆಕ್ ನಾವೀನ್ಯತೆ
- ಟೈರ್-೨ ಮತ್ತು ೩ ನಗರಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆ
- ಉಪಗ್ರಹ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
- ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸಂಪರ್ಕ
- ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ರಕ್ಷಣೆ
- ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ನಾವೀನ್ಯತೆ ನಿಧಿ
- ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ
ಯುಪಿ ಕೌಶಲ್ಯ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಲಿದೆ
ಐಟಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ೧೦೦% ಯುವಕರಿಗೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಆಧಾರಿತ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು, ೪ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗತಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ೫ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವದ ೨೦೦ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ೪.೦ಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯುವಕರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ & ಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು.
6 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಗುರಿ
೨೦೪೭ರ ವೇಳೆಗೆ ಯುಪಿಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ೬ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದು ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಲ್ಪ. ಇದು ಭಾರತದ ಅಂದಾಜು ಜಿಡಿಪಿಯ ೨೦% ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ೨೦೨೫-೨೬ ರಿಂದ ೨೦೪೭-೪೮ ರವರೆಗೆ ೧೬% ಸಿಎಜಿಆರ್ (ಸಂಯುಕ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ) ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ೩೫೩ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ೨೦೩೦ರ ವೇಳೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ೧ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್, ೨೦೩೬ರ ವೇಳೆಗೆ ೨ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ೨೦೪೭ರ ವೇಳೆಗೆ ೬ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ೨೦೪೭ರ ವೇಳೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ತಲಾ ಆದಾಯ ೨೬ ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಪವರ್ಹೌಸ್ ಆಗಲಿದೆ ಯುಪಿ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ - ಐಟಿ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಯುಪಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪವರ್ಹೌಸ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತಾಣವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಯುವಕರಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗುರುತನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ.