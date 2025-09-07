2047 ರ ವಿಕಸಿತ ಯುಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಇಂಜಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಲಕ್ನೋ: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ವಾಹನಗಳು, ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುವ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಡುವೆ, ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ. '2047 ರ ವಿಕಸಿತ ಯುಪಿ' ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯೋಗಿಯವರ ದೊಡ್ಡ ಕನಸೆಂದರೆ ಮುಂದಿನ 22 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯುಪಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳು 'ಸೋಲಾರ್ ಸಿಟಿ'ಗಳಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವುದು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯವು ಶೂನ್ಯ ಇಂಗಾಲದ ಉತ್ಸರ್ಜನೆಯತ್ತ ಸಾಗುವುದು.
ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಜಾನ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಜನಾಂದೋಲನ
2017ಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಯುಪಿಯ ಇಂಜಾನ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಷ್ಣ ಆಧಾರಿತವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಯೋಜನೆಯ ಕೊರತೆಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಜಾನವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯೀಕರಣವನ್ನು ಜನಾಂದೋಲನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ 'ಸೋಲಾರ್ ಸಿಟಿ' ಯೋಜನೆಯು ಈಗ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಿಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ.
2023ರ ಗುರಿಗಳು
- ಅಯೋಧ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳನ್ನು 'ಸೋಲಾರ್ ಸಿಟಿ'ಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು
- ಅರಣ್ಯೀಕರಣವನ್ನು ಶೇ.೧೦ರಿಂದ ಶೇ.೧೫ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು
- ಶೇ.೫೦ರಷ್ಟು ಇಂಜಾನವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುವುದು
- ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಸರ ಎಸ್ಡಿಜಿ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು
2047ರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ
- ಯುಪಿಯನ್ನು ಹವಾಮಾನ ಸಹಿಷ್ಣು ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು
- ಅರಣ್ಯೀಕರಣವನ್ನು ಶೇ.೨೦ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರಣ್ಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಶೇ.೩ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು
- ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳನ್ನು 'ಸೋಲಾರ್ ಸಿಟಿ'ಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು
- ಶೂನ್ಯ ಇಂಗಾಲದ ಉತ್ಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು
- ಹಸಿರು ಜಲಜನಕ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಜಾನದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು
ಯೋಗಿಯ 'ಹಸಿರು ಯುಪಿ' ಕನಸು
ಸಿಎಂ ಯೋಗಿಯವರ ಪ್ರಕಾರ, 'ಸೋಲಾರ್ ಸಿಟಿ' ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಕೇವಲ ಇಂಜಾನ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಹಸಿರು ಜಲಜನಕ, ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಜಾನ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಅಭಿಯಾನಗಳು ೨೦೪೭ರ ವೇಳೆಗೆ ಯುಪಿಯನ್ನು 'ವಿಕಸಿತ ಯುಪಿ' ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ 'ಹಸಿರು ಯುಪಿ'ಯನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಾಡುತ್ತವೆ.