2047 ರ ವೇಳೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಬುಧವಾರ ರಾಜಧಾನಿ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿರುವ ಲೋಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ QR ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಜನತೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಾ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಯುವಕರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತೇವೆಯೋ, ಅದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಲೋಕ ಭವನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ "ಸಮರ್ಥ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ - ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ @2047" ಅಭಿಯಾನದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
'ಸಮರ್ಥ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ’ ಪೋರ್ಟಲ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ‘ಸಮರ್ಥ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ’ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು 12 ಪ್ರಮುಖ ವಲಯಗಳಾದ - ಕೃಷಿ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಐಟಿ-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಸಮತೋಲಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸುಶಾಸನ - ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ದೃಷ್ಟಿ ದಾಖಲೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ದೃಷ್ಟಿ ದಾಖಲೆಯು "ಅರ್ಥ ಶಕ್ತಿ, ಸೃಜನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶಕ್ತಿ" ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ, ಪೊಲೀಸ್, ಅರಣ್ಯ ಸೇವೆ, ಕೃಷಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ 400 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 2017 ರ ನಂತರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾನ ಮತ್ತು ವಿಷನ್@೨೦೪೭ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಕಿರುಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು.
ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು
ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ, ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ" ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ೨೫ ಕೋಟಿ ಜನರನ್ನು ಪಾಲುದಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂದರೆ ದಣಿದಿರುವುದು ಎಂದಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಈ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ವೇಗ ನೀಡುತ್ತದೆ.
2027 ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಲಿದೆ
16-174 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ GDP ಯಲ್ಲಿ 25% ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು - ಸಿಎಂ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, 16-17 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ GDP ಯಲ್ಲಿ 25% ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು, ಇದು 1947 ರ ವೇಳೆಗೆ 2% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು. ೨೦೧೪ ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ 11 ನೇ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇಂದು ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 2027 ರ ವೇಳೆಗೆ ಮೂರನೇ ಆಗಲಿದೆ. ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ವೇಗ ಮುಂದುವರಿದರೆ, 2047 ರ ವೇಳೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತದ ಗುರಿ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದರು.
8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು?
- ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ಉತ್ಸಾಹವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದೇವೆ - ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದರು, ೧೯೪೭ ಮತ್ತು ೧೯೬೦ ರ ವೇಳೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ GDP ಯಲ್ಲಿನ ಕೊಡುಗೆ ೧೪% ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ೨೦೧೬-೧೭ ರ ವೇಳೆಗೆ ಅದು ೮% ಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವು ಎಂಟನೇ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಯಿತು. ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ಉತ್ಸಾಹವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವು ದೇಶದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ, ಕೇವಲ ಸಂಕಲ್ಪದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
- ೨೦೧೬-೧೭ ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು BIMARU ರಾಜ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ - ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು, ೨೦೧೬-೧೭ ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು BIMARU ರಾಜ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. GSDP ೧೩ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ೩೫ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ತಲಾ ಆದಾಯದಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ ಯೋಜನೆಯಿಂದ MSME ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ದೊರೆತಿದ್ದು, ರಫ್ತು ೨ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ೧ ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ೪೦ ಲಕ್ಷ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಇದ್ದರು. ಒಂದು ಭಾವುಕ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ, ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಡವರು ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದರು, ಅದು ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಆಹಾರದ ಡಬ್ಬಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಸೇವೆಯ ಭಾವನೆ, ಇದು ಜನರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
- ೮ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವು BIMARU ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಎಂಜಿನ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದಾದರೆ, ೨೦೪೭ ರಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ - ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಸಿಎಂ ಅವರು IIT ಕಾನ್ಪುರದ ಸೆಮಿನಾರ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ೧೦೦೦ ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ೩೦೦ ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಾಯಕರು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು, MSME ಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಈಗ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವು ಮೊದಲು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಂತರ ಹಿಂದುಳಿಯಿತು. ಈಗ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ೮ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವು BIMARU ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಎಂಜಿನ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದಾದರೆ, ೨೦೪೭ ರಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು. ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿ, ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂಕಲ್ಪ ೨೦೪೭ ಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆಯೋ, ಅಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ
ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆಯೋ, ಅಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಬೋಸ್ ಎರಡು ಗಿಡಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರು, ಒಂದನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದರು, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮರವಾಯಿತು, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದರು, ಅದು ಒಣಗಿಹೋಯಿತು. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಮನುಷ್ಯ ದೇವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೃಷ್ಟಿ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಹೀಗೇ ಇತ್ತು. ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯಿಂದ ನಿರಾಶೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು, ಆದರೆ ಈಗ ಉತ್ಸಾಹದ ವಾತಾವರಣವಿದೆ.
ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಅಭಿಯಾನದ रूपरेखाವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು, ಅಭಿಯಾನದ ಮೊದಲ ಹಂತವು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ संगोष्ठಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಸಚಿವರು, ಸಂಸದರು, ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ನಗರಸಭೆಯ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಲಹೆಗಳನ್ನು QR ಕೋಡ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಲ್ಪಾವಧಿ, ಮಧ್ಯಮಾವಧಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುರಿಗಳ ಕುರಿತು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ೩೬ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕುರಿತು ೨೭ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೇಶವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೌರ್ಯ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
QR ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್
ಸಲಹೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ QR ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಾಗರಿಕರು ಈ QR ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ https://samarthuttarpradesh.up.gov.in ಮೂಲಕವೂ ಜನರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ
- ಉಪಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಸಾರ್ಥಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ವಿಷಯ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ನೀತಿ ಆಯೋಗವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಬಹುಮಾನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಕೇವಲ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ನಿಜವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು.
- ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ೪೦೦ ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು, ಅವರು ಅಭಿಯಾನದ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಜನಭಾಗೀದಾರಿಕೆಯ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಕೇವಲ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯತ್ನವಲ್ಲ, ಜನರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದರು.