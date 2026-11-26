ಯುಪಿ ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಟ್ಟ? 2027ರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ವರ್ಸಸ್ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅಧಿಕಾರ? 2029ರ ಲೋಕಸಭೆ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಭಾವ ಹಾಗೂ ಈ ಬಿಗ್ ಸರ್ವೇಯ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ "ದೆಹಲಿಯ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ಲಕ್ನೋ ಮೂಲಕವೇ ದಾರಿ" ಎಂಬ ಮಾತು ಅಕ್ಷರಶಃ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. 2027ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯು ಕೇವಲ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ 2029ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮಹಾ ಸಮರವಾಗಿದೆ. 403 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿರುವ ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯಲು 202 ಸ್ಥಾನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕ ಹಾಗೂ ನಿಕಟ ಪೈಪೋಟಿಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿವೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಗೆದ್ದರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಟ್ಟ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ?
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಗದ್ದುಗೆಯ ನಡುವಿನ ನೇರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಈ 4 ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಅಂಶಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲಿಗೆ ದೇಶದ 543 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವೊಂದೇ 80 ಸಂಸದರನ್ನು ದೆಹಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಬಹುಮತ (272 ಸ್ಥಾನ) ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇಯದ್ದಾಗಿ 2027ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರ, ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಮತದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸದ ಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಅಲೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಡೆಯುವ 2029ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೇಲೂ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ನೆಲ!
ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು, ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ, ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ, ವಿ.ಪಿ. ಸಿಂಗ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಮತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೀಗೆ 9 ಪ್ರಧಾನಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ ನಾಯಕರು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಯ ಪ್ರಬಲ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾರೆ. 403 ಶಾಸಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯುಪಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಪಡೆದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸದರನ್ನು (31 ಸ್ಥಾನಗಳು) ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮತ್ತು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಯುಪಿ ಶಾಸಕರ ಮತಮೌಲ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
2027ರ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಚುನಾವಣಾ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?
ನವೆಂಬರ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಎನ್ಡಿಎ ಮತ್ತು ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಹಣಾಹಣಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, 91,429 ಮತದಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಅಲೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟ ಪೈಪೋಟಿ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಮೈತ್ರಿಕೂಟಗಳ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಕೆ!
ಎನ್ಡಿಎ (NDA) ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ 181 ರಿಂದ 226 ಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ (INDIA) ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ 174 ರಿಂದ 219 ಸ್ಥಾನಗಳು ಲಭಿಸಬಹುದು ಎಂದು ABP Live ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಪಕ್ಷವಾರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನೋಡಿದರೆ, ಬಿಜೆಪಿಗೆ 177 ರಿಂದ 215 ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ 160 ರಿಂದ 202 ಸ್ಥಾನಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಮತ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಮುಂದಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇದೇ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳಿವೆ. ದಿ ವೀಕ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷವು 36.98% ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಬಿಜೆಪಿಗಿಂತ (36.69%) ಶೇ. 0.29ರಷ್ಟು ಅಲ್ಪ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಯುಪಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮುಂದಿನ ಸಿಎಂ ಯಾರಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹಾಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 35.29% ಮತದಾರರು ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಎಲೆಕ್ಷನ್ ತಕ್' ಅಂದಾಜು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ?
ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ 'ಎಲೆಕ್ಷನ್ ತಕ್' ಅಂದಾಜು ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ 219 ಸ್ಥಾನಗಳು (42.5% ಮತ) ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ (BJP+) 177 ಸ್ಥಾನಗಳು (42.1% ಮತ) ಸಿಗುವ ಅಂದಾಜಿದೆ. ಮಾಯಾವತಿ ಅವರ ಬಿಎಸ್ಪಿ ಕೇವಲ 3 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
42 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ!
ರಾಜ್ಯದ ಸುಮಾರು 42 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಅಂತರ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿದ್ದು, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವೇ ಲಕ್ನೋ ಗದ್ದುಗೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, 2027ರ ಯುಪಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿಜೆಪಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧಿಸಿದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ಬರಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ನೇತೃತ್ವದ ವಿಪಕ್ಷ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿದರೆ 2029ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಲಿದೆ.
ವಿ.ಸೂ: ಇವು ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಅಂದಾಜು ಮಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಚುನಾವಣೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ.